Từ mai Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt dần, dự báo sắp có ngày ấm lên gần 30 độ C

HHTO - Không khí lạnh ở miền Bắc đợt này không kéo dài, dự báo đến mai sẽ bắt đầu suy yếu. Hà Nội sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ tăng dần, trong tuần này có thể có ngày mà nhiệt độ cảm nhận lên đến gần 30 độ C, trước khi có đợt không khí lạnh tiếp theo.

Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh ở mức rất vừa phải, nên đã có nhiều người mong là Tết có thời tiết như thế này thì đẹp. Sáng nay, 2/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 16oC, chỉ là rét chứ không đến mức rét đậm. Đến chiều nhiệt độ lại có thể lên xấp xỉ 20oC, trời khô ráo.

Nhưng như đã đề cập trong bản tin trước, có thể sáng sớm mai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại giảm một chút, xuống mức 14 - 15oC, là sát hoặc đúng mức rét đậm. Tuy nhiên, trong ngày mai thì không khí lạnh suy yếu và trời có nắng nên buổi chiều có thể lên đến 23oC, rất mát mẻ (hoặc ấm áp, tùy theo cảm nhận của mỗi người).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 3/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 3/2, cũng là khi Hà Nội bắt đầu xu hướng tăng nhiệt sau đợt lạnh này.

Sau đó, ở Hà Nội còn tăng ẩm, sáng và tối có thể có cảm giác nồm. Đặc biệt, theo đa phần các mô hình dự báo hiện tại thì đến ngày 5 - 6/2 (thứ Năm và thứ Sáu tới), nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều lên đến 28 - 29oC, như vậy là rất ấm.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa thứ Năm tới (5/2). Ảnh: Ventusky, ICON.

Vào những lúc trời đang rét thì có thể nhiều người mong ấm lên, nhưng lúc trời chuyển ấm kèm ẩm, nhiệt độ lại tăng nhanh thì chưa chắc đã là dễ chịu. Vì vậy, trong tuần này, người dân lưu ý lựa chọn trang phục linh hoạt - trời rét buổi sáng thì vẫn nên mặc ấm rồi ban ngày bỏ bớt áo khoác; ra ngoài nên che mũi - miệng vì trời rét thì đường hô hấp dễ bị lạnh, còn đến khi ấm và ẩm thì có khả năng mức ô nhiễm không khí lại tăng.