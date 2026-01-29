Ngày mai là cao điểm nồm ẩm, bao giờ Hà Nội hết nồm và trời sẽ chuyển rét?

HHTO - Mặc dù chưa đến mức nồm “đậm” như trong mùa Xuân nhưng ở Hà Nội đang rất ẩm, đặc biệt vào các buổi tối và sáng sớm. Dự báo ngày mai sẽ ẩm hơn nữa trước khi không khí lạnh về. Vậy khi trời nồm ẩm thì nên đóng cửa hay mở cửa, và bao giờ Hà Nội chuyển rét, hết nồm?

Có lẽ trạng thái thời tiết mà ít người thích nhất ở Hà Nội chính là trời nồm ẩm. Mấy hôm nay ở Hà Nội ẩm, nhất là vào buổi tối và sáng sớm, tuy chưa đến mức nồm ướt nhà ướt tường như giữa mùa Xuân nhưng cũng khiến sàn nhà và đồ đạc rất ẩm, những người có cơ địa nhạy cảm có thể cũng bị dị ứng rồi.

Ngoài trời thì tương đối ấm (hoặc mát, tùy theo cảm giác của mỗi người), nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay, 29/1, và chiều mai đều khoảng 25oC. Nhưng dự báo ngày mai sẽ là cao điểm nồm ẩm trong đợt này, cả ngày có gió Nam - Đông Nam, sáng và tối ẩm đã đành, chiều mai cũng sẽ ẩm hơn chiều nay.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 29 và chiều 30/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nồm ẩm như vậy khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, bị ảnh hưởng đến đường hô hấp, thậm chí tâm trạng cũng khó chịu hơn. Nhưng đây là kiểu thời tiết thường thấy ở Hà Nội trước khi không khí lạnh về.

Dự báo đợt không khí lạnh sắp tới sẽ về miền Bắc vào ngày 31/1, có khả năng về đến Hà Nội trong cùng ngày nhưng nhiệt độ chưa giảm nhiều ngay lập tức. Phải sang ngày 1/2, Hà Nội hết nồm ẩm rõ rệt, có thể chuyển rét với nhiệt độ trong khoảng 15 - 16oC (mức thấp nhất) đến khoảng 20oC hoặc hơn một chút (mức cao nhất). Như vậy, gọi là chuyển rét nhưng dự báo cũng chỉ rét vừa vừa thôi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 1/2, khi có không khí lạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Người dân lưu ý trong những ngày nồm ẩm, nên đóng cửa và cửa sổ vào những lúc ẩm nhất trong ngày (sáng, tối); chỉ mở cửa sổ khi thấy không khí bên ngoài khô hơn trong nhà (ví dụ buổi chiều), và/ hoặc chỉ mở trong khoảng thời gian ngắn (ví dụ lúc nấu ăn). Còn trong nhà nên bật máy hút ẩm (nếu có) để giảm nguy cơ bị dị ứng đường hô hấp và hư hỏng thực phẩm, đồ đạc.