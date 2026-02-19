Draco Malfoy trở thành linh vật năm mới ở Trung Quốc: “Chính chủ” cũng đu trend

HHTO - Nhân vật Draco Malfoy của “Harry Potter” bất ngờ trở thành linh vật mang lại may mắn cho năm con ngựa ở Trung Quốc. Và còn bất ngờ hơn khi “chính chủ” Tom Felton cũng hài hước đu trend.

Ở Trung Quốc, vào dịp năm mới 2026, nhân vật Draco Malfoy của Harry Potter bất ngờ trở thành linh vật mang lại may mắn, được nhiều người dán ảnh trước cửa nhà, dán trên cửa tủ lạnh, treo trang trí, dán ở góc làm việc… Thậm chí, ảnh của cậu thiếu gia nhà Malfoy còn “xâm chiếm” cả các cửa hàng hay trung tâm thương mại tại xứ Trung.

Lý do là vì họ “Malfoy” khi đọc theo phiên âm trong tiếng Trung giống với chữ “Mã Phúc”. “Mã” nghĩa là “Ngựa”, mà ngựa chính là con giáp của năm nay. “Phúc” tượng trưng cho may mắn, phước lành, hạnh phúc; là điều mà người ta thường mong muốn và chúc nhau trong năm mới. Do đó, “Mã Phúc” mang hàm ý chúc năm con ngựa may mắn, hạnh phúc.

Không chỉ treo đúng chiều, một số Gen Z xứ Trung còn treo ngược ảnh Draco Malfoy. Hành động này dựa vào quy tắc đồng âm ở Trung Quốc, chữ “Đảo” (đảo ngược) đọc na ná chữ “Đáo” (đến), nhằm mang ý rằng phước lành đã đến rồi.

Mới đây, nam diễn viên Tom Felton - người thủ vai Draco Malfoy trong tám phần phim điện ảnh Harry Potter - đăng tải một video “đu trend” mừng năm mới xứ Trung. Trong video, Tom Felton dán giấy đỏ có ảnh Draco Malfoy lên cửa, thậm chí còn đảo ngược ảnh. Hành động của nam diễn viên khiến nhiều netizen cảm thấy thú vị, hài hước. Họ bình luận: "Ôi, anh ấy đã nghe được chuyện này rồi", "Trời ơi, tôi đã bật cười khi xem đấy", "Tom thiệt là dễ mến", "Chúc mọi người năm mới Malfoy đầy nhà nha hahaha"...

Hiện tại, Tom Felton đang tiếp tục đóng vai Draco Malfoy, nhưng không phải phần tiếp theo của phim điện ảnh Harry Potter, hay phiên bản truyền hình Harry Potter của Max (HBO), mà là trong vở kịch Harry Potter and The Cursed Child (Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa). Tom Felton đã bắt đầu vai diễn này từ tháng 11/2025 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 3/2026.

Nội dung vở kịch Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa xoay quanh thế hệ sau của dàn nhân vật chính. Cụ thể là Albus Severus Potter - cậu con trai của Harry Potter, và Scorpius Malfoy - con trai của Draco Malfoy. Cả hai nhập học năm nhất ở trường phù thủy Hogwarts, nhận ra chúng có điểm chung là đều sống dưới cái bóng của cha mình, và từ đó trở thành bạn bè, mở ra một cuộc phiêu lưu phép thuật mới.