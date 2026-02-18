Vụ án hay nhất Đường Cung Kỳ Án đến Bạch Lộc cũng công nhận, ẩn ý từ tên nhân vật

HHTO - "Đường Cung Kỳ Án" đưa khán giả đi qua 7 vụ án lớn. Nhưng hay nhất, ấn tượng nhất là vụ án thứ 2 với tạm kết cũng là cột mốc đưa bộ phim "phá vạn" (chạm mốc nhiệt/ độ hot cao nhất của nền tảng).

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Đường Cung Kỳ Án không xây dựng tình tiết quá phức tạp mà dễ đoán, dễ hiểu. Đi gần đến chặng cuối, mỗi vụ án đều kết thúc bằng một dấu lửng dù hung thủ/ kẻ thủ ác đều phải trả giá. Nhưng đến hiện tại, nhiều điểm hay nhất, day dứt nhất thuộc về "hoa trên tường". Đây cũng là vụ án từng được Bạch Lộc chia sẻ là vụ án khiến cô ấn tượng nhất.

Mở đầu đơn giản như thể một kẻ si tình đến biến thái cưỡng ép rồi sát hại cung nữ hắn yêu. Nhưng khi Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) và Lý Bội Nghi (Bạch Lộc) kiên trì điều tra từ những dấu vết đáng ngờ trên người nạn nhân, thì sự thật đáng khinh hơn được tiết lộ - lừa đảo cung nữ vào đường dây "mua vui" cho quan lại.

Điều tra nguyên nhân cái chết thực sự của Hàm Tiếu được đặt song song với quá trình đội cung nữ mới bị "đào lửa", giúp khán giả dễ dàng đoán được đích đến cuối cùng của vụ án cũng như kẻ thủ ác thực sự.

Áp dụng cách sắp đặt tương tự vụ án trước, Đường Cung Kỳ Án để người xem tưởng rằng mọi chuyện chìm vào bóng tối sau vụ cháy mà Hoàng thượng tạo ra để hủy danh sách hoàng tộc, quan lại trong đường dây. Sau đó, nhịp phim được đẩy lên cao trào và tạm kết bằng tình tiết 8 cung nữ dùng tính mạng đổi lấy công bằng.

Không phải Vương Tinh Việt hay Bạch Lộc, diễn xuất sáng nhất của vụ án này thuộc về dàn diễn viên phụ. Dương Khải Trình thể hiện tròn trịa 2 trạng thái của Lâu Xước: Bình thản, thách thức, bất cần, điên loạn để thử lòng Huyện chúa; đối lập với sự thê lương, nhớ nhung và khẩn cầu khi "ngửa bài", tin tưởng cô mà nói ra những manh mối quan trọng. Khoảnh khắc 6 cung nữ vừa cười vừa lặng rơi nước mắt chải thuốc độc lên tóc, nụ cười thanh thản mà ăn năn, chua xót của Bích Nhu... - tất cả như vết dao cứa vào trái tim người xem.

Một số khán giả phát hiện, số phận trái ngược với ý nghĩa tên của nhân vật chính là khắc họa đau đớn và cả ẩn ý chua xót trong vụ án này. Lâu Xước hàm ý một người tài hoa, tao nhã lại bị số phận đẩy đưa thành người gánh phân bị coi là hèn kém nhất. Hàm Tiếu (cười nhẹ) bị tước đoạt tự do, hạnh phúc đến chẳng thể cười. Bích Nhu mang nghĩa dịu dàng, thanh khiết lại là người chế ra loại độc tạp nham nhưng tàn nhẫn nhất. Thiếu khanh Lư Chính Liêm là kẻ chẳng liêm chính.

9 người vô tội mất mạng, thậm chí là nhiều hơn mới đổi lấy được cơ hội phanh phui sự thật. Nhưng Hằng vương hay "tú ông" Lư Chính Liêm chưa phải những kẻ "nắm trùm". Người nói chuyện trên bàn cờ, bày kế cho Hằng vương "chạy án" chính là ẩn số cho chặng cuối của Đường Cung Kỳ Án. Hắn đủ khôn ngoan để không xa đà, tạo ra cả ổ sâu mọt trong triều đình rồi thao túng bọn họ.

Và quan trọng hơn, sự che giấu vì thể hiện hoàng thất, vì lo triều chính rối ren khó kiểm soát của bệ hạ được khắc sâu hơn để đưa khán giả đến nút thắt lớn cuối cùng - những kẻ "tai to mặt lớn" nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch gia đình Lý Bội Nghi.