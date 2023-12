Dự báo sẽ có mưa tại một số tỉnh thành ở nước ta trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

HHT - Dịp Tết Dương lịch, nhiều người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ cuối tuần dài 3 ngày và tranh thủ về quê hoặc đi du lịch. Vậy theo dự báo thời tiết hiện tại thì những khu vực nào ở nước ta sẽ có mưa vào dịp nghỉ lễ này?

Sau ngày hôm nay, 29/12, nhiều người dân sẽ được nghỉ 3 ngày, bao gồm cuối tuần và Tết Dương lịch 2024. Cũng như những năm trước, dự đoán là các khu du lịch, các tỉnh thành vốn thu hút du khách sẽ lại đông đúc trong kỳ nghỉ lễ.

Theo dự báo hiện tại, miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta sẽ có thời tiết ấm áp vừa phải trong những ngày nghỉ. Một số nơi có lúc nhiều mây, nhưng nhìn chung là trời khô ráo, ban ngày chỉ ở mức mát mẻ chứ không lạnh, rất phù hợp để người dân ra ngoài chơi.

Tuy nhiên, một số tỉnh thành du lịch lại được dự báo sẽ có mưa vào dịp nghỉ lễ.

Theo trang Zoom Earth, vùng mây mang mưa từ Biển Đông hiện vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành ở miền Trung nước ta. Ở những tỉnh thành thu hút du khách như Huế, Đà Nẵng, Hội An trong ngày 30/12 có mưa, mưa rào, lượng mưa tuy không nhiều, không vượt qua 1 mm/h nhưng có thể rải rác trong cả ngày, người dân ra ngoài nên mang theo ô, dùng các loại áo khoác nhẹ, đi giày chống thấm nước.

Cũng may là vùng mây mang mưa nói trên dần “thu gọn” lại kể từ ngày 31/12, do đó mưa cũng không còn trên diện rộng mà chỉ rải rác ở từng khu vực, chủ yếu vào buổi sáng và lượng mưa cũng giảm. Dù sao, nếu người dân/ du khách ra ngoài từ sáng sớm thì vẫn nên mang theo ô, mặc áo khoác ít thấm nước. Cùng với đó, nhiệt độ ở Huế, Đà Nẵng, Hội An cũng duy trì ở mức ấm áp hoặc tăng nhẹ.

Đến ngày Tết Dương lịch thì gần như sẽ hết mưa, nhiệt độ tăng 1 - 2oC, trong ngày có lúc nhiều mây, có lúc có nắng nên không bị nóng bức hoặc lạnh giá. Như vậy, người dân đến các tỉnh thành này để du lịch cũng sẽ thấy thời tiết rất dễ chịu, thoải mái.