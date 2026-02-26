Đường Cung Kỳ Án 2 có thể đổi tên, Bạch Lộc - Vương Tinh Việt diệt "trùm cuối"?

HHTO - After credit của "Đường Cung Kỳ Án" có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Tuy nhiên, không phải ai cũng mong đợi phần 2.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đường Cung Kỳ Án kết thúc đẹp nhưng rắc rối chưa hoàn toàn chấm dứt.

Lý Bội Nghi (Bạch Lộc) phát hiện Thái tử chính là người thao túng, lợi dụng chú của mình để hạ bệ Thục phi và hữu tướng. Bội Nghi tương kế tựu kế, ép hữu tướng vào tội mưu phản mà khéo léo cứu Thục phi. Thánh thượng cho phép nàng trực tiếp xử tử hữu tướng - kẻ gây nên thảm án phủ Đoan vương 15 năm trước.

Hận thù được giải quyết, Bội Nghi từ chối lời đề nghị tiếp quản Nội Yết Cục của Hoàng thượng. Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) cũng từ quan, cùng nàng rời kinh thành, ngao du thiên hạ. Tuy nhiên, sau đoạn nhạc kết còn có một after credit, hé lộ Lý Thương cho người truy sát Nghi - Cẩn vì đã biết quá nhiều.

Mâu thuẫn giữa Thái tử và Bội Nghi - Hoài Cẩn được khắc sâu sau khi cô phát hiện hắn đã lợi dụng thảm kịch phủ Đoan Vương để diệt trừ phe hữu tướng.

Khán giả có thể hiểu đoạn after credit này theo 2 hướng. Đầu tiên là "thả hint" về phần 2. Thái tử là phe đối lập với hữu tướng, muốn sớm diệt trừ ông để việc lên ngôi được thuận lợi. Nhân vật này chỉ đóng vai trò thúc đẩy diễn biến cho chặng cuối. Nhưng lệnh truy sát ở after credit đã tiết lộ Thái tử sẽ là "trùm phản diện" có tác động trực tiếp nếu Đường Cung Kỳ Án có phần 2.

Ngoài ra, tên phim đầy đủ là Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh nên ngay từ đầu, người xem đã hoài nghi nhà sản xuất có ý muốn mở rộng "Đường Cung" thành một series với nhiều phần dựa vào thành bại của tác phẩm mở màn. Nội dung của phần 2 có thể là tháng ngày vừa ngao du vừa phá kỳ án trong dân gian của Bội Nghi - Hoài Cẩn. Quá trình kỳ án không còn liên quan đến cung cấm nhà Đường (Đường Cung) nên nhiều khả năng tên phim sẽ đổi nếu có phần tiếp.

Cặp đôi chính sẽ phải tìm cách để thoát khỏi truy sát của phe Thái tử hoặc tìm cách để Bệ hạ tương lai không còn ý định diệt khẩu 2 người. Bội Nghi - Hoài Cẩn cũng có thể sẽ khám phá thêm nhiều chuyện ác khác của Thái tử, buộc Hoàng thượng phải phế ngôi vị, tìm ra một minh quân thực sự có thể công tư phân minh.

Vương Tinh Việt - Bạch Lộc đã có 4 lần hợp tác. Nhiều fan sẵn sàng ủng hộ cho lần 5 vì cảnh tình cảm của hai người ở Đường Cung Kỳ Án ít. Tuy nhiên, "phản ứng hóa học" bị coi là "chưa đủ đô" trong trở lại vừa qua trở thành lý do khiến một số khán giả không còn mong đợi họ nên duyên lần 5. Không ít người bày tỏ lo ngại việc sánh đôi trên màn ảnh quá nhiều có thể gây ra "tác dụng phụ" khiến Bạch Lộc - Vương Tinh Việt trở thành "couple bị buộc chặt", gây nên khó khăn khi hai người đóng phim tình cảm với diễn viên khác.

Cách lý giải thứ 2 cho đoạn after credit là ngụ ý nhấn mạnh cho thông điệp phim cũng như những lời phản biện cuối cùng của Bội Nghi trước Thánh thượng. Trong 7 vụ án lớn của phim, dù người gây án và kẻ thủ ác đều nhận trừng phạt thì đa số sự thật đều không thể phơi bày toàn bộ. Huyện chúa và Thái sử thừa điều tra theo luật nhưng trừng phạt hay công khai thế nào là do Bệ hạ quyết định, đặt thể hiện hoàng thất lên hàng đầu.

Thái tử hạ lệnh truy sát Bội Nghi - Hoài Cẩn dù họ đã từ quan ở ẩn là cách nhấn mạnh rằng hắn sẽ trở thành "minh quân" như đương kim Thánh thượng hiện tại. Lý Thương sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngai vị và hình tượng của chính mình lẫn hoàng tộc, lại là một vòng lặp với "Lý Bội Nghi khác".