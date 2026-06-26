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Dương Tử bị stylist "dìm hàng", chọn sai phụ kiện tại buổi tiệc Bạch Ngọc Lan?

Hoài Nam (tổng hợp)

HHTO - Nhìn vào tạo hình của Dương Tử ở buổi tiệc có liên quan đến giải thưởng Bạch Ngọc Lan mà khán giả chỉ còn biết thở dài đổ lỗi cho stylist.

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Giải thưởng Bạch Ngọc Lan vừa có buổi tiệc vinh danh các nghệ sĩ được đề cử và Dương Tử, Dương Mịch đều có mặt vì là ứng cử viên cho giải Nữ chính xuất sắc nhất.

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Dương Tử mặc trang phục thuộc bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Givenchy và trong loạt ảnh được phòng làm việc đăng tải, nữ diễn viên nhìn cực sang chảnh với bộ váy đen có nhiều chi tiết độc đáo, tóc búi cao.

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Nhưng khi Dương Tử xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều người lại thấy tiếc vì nữ diễn viên không hợp với tạo hình này. Stylist của Dương Tử đã bê nguyên cách phối đồ của nhà mốt, từ váy đến thắt lưng và giày mullet đế bệt. Người mẫu của hãng mặc thì không sao nhưng nhìn sang Dương Tử lại đầy bất ổn vì kiểu giày này không tôn dáng.

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Thêm vào đó, stylist lại chọn thắt lưng to bản, thiết kế cầu kỳ cho Dương Tử, càng khiến bộ váy thêm phần rối mắt. Cổ váy đã cao và thắt nơ nhưng nữ diễn viên còn đeo thêm vòng cổ là chuỗi hạt to bản, làm tăng độ nặng nề.

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Nhiều netizen cho rằng nếu stylist chọn thắt lưng bản nhỏ, giày cao gót đen đồng điệu với thắt lưng, bỏ qua vòng cổ thì Dương Tử sẽ có tạo hình thanh thoát hơn. Chiếc túi có kích thước lớn nhưng không kèm quai xách cũng khiến Dương Tử thêm phần vất vả.

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Chưa kể việc đi giày bệt khiến Dương Tử bị lép vế đồng nghiệp khi cùng đứng trên sân khấu. Chẳng thế mà khoảnh khắc Dương Tử và Dương Mịch đứng cạnh nhau khiến nhiều người thắc mắc. Bởi hai sao nữ đình đám có chiều cao tương đương nhau nhưng nhìn Dương Tử lại thấp hơn đáng kể.

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Hoài Nam (tổng hợp)
#Dương Tử #giải thưởng Bạch Ngọc Lan #Dương Tử mặc xấu #Dương Tử stylist

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