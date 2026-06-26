Paris Fashion Week 2027: CORTIS thắng lớn, Juhoon được "nhắm" làm đại sứ Dior?

HHTO - CORTIS "thắng lớn" tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2027 từ khả năng "cân" trang phục khó nhằn tới độ phủ truyền thông. Tin đồn Juhoon được "nhắm" tới vị trí tân đại sứ Dior hút gần nửa triệu lượt tương tác, liệu có cơ sở?

Ngay từ thời điểm ra mắt, CORTIS đã nổi lên như một biến số thú vị của K-Pop thế hệ 5. Nhóm chọn lối đi riêng với phong cách trang phục đường phố kiểu "lộn xộn có chủ đích", góp công đưa nhiều thiết kế đã lỗi thời trở lại đường đua.

Tư duy sáng tạo phá cách giúp CORTIS có cơ hội hợp tác với các thương hiệu xa xỉ tại các sự kiện hay bìa tạp chí. Paris Fashion Week mùa Xuân Hè 2027 đánh dấu bước tiến lớn tiếp theo trong hành trình thời trang của nhóm.

Trước thềm sự kiện, giới thời trang quốc tế đánh giá cao việc CORTIS nhận được lời mời từ hai nhà mốt lớn là Saint Laurent và Dior. Nhiều chuyên trang nhận định đây là thành tích ấn tượng đối với một nhóm nhạc thần tượng Gen 5 mới hoạt động khoảng 10 tháng.

Bộ đôi Martin và James khởi động với buổi trình diễn của Saint Laurent. Cả hai diện tông đen đồng điệu đến từ dòng Thu Đông dành cho nam 2026. "Thủ lĩnh" Martin được ví như người mẫu của thương hiệu nhờ vóc dáng nổi bật, mái tóc tẩy đánh rối. Trong khi đó, James mang dáng vẻ của giới quý tộc phương Tây trong trang phục hơi hướng preppy học đường.

James, Martin "ngoại giao" với Cédric Charbit (CEO Saint Laurent), Charli XCX, Trần Triết Viễn, Kento Yamazaki...

Theo số liệu thống kê trên nền tảng X, bộ đôi từ CORTIS tạo ra hơn 5,6 nghìn bài đăng, lượt đề cập chỉ trong vài giờ khi xuất hiện tại sự kiện. Phần lớn ý kiến khen ngợi hai nam idol trẻ tuổi ở cả sắc vóc lẫn phong thái ngay trong lần đầu dự show thời trang quy mô quốc tế.

Chỉ một ngày sau, tâm điểm chuyển sang bộ ba Juhoon, Seonghyeon và Keonho tại show Dior Homme. Thương hiệu Dior mang đến thử thách lớn hơn cho ba "mảnh" CORTIS còn lại. Các nam idol được "giao đề bài" lăng xê những thiết kế Menswear Fall Winter 2026. Các sáng tạo từng gây lo ngại vì rất kén dáng, đặc biệt với nam giới châu Á bởi tỷ lệ phóng đại, tinh thần phá cách mạnh mẽ.

Theo đánh giá từ cộng đồng mạng, bộ ba CORTIS thuộc nhóm khách mời ghi dấu ấn nhờ cách mix đồ thuyết phục. Các thành viên duy trì chất "boy phố" đã thành dấu ấn đặc trưng, mang tới làn gió trẻ trung cho hàng ghế đầu.

Lần đầu dự show, bộ ba CORTIS "thu hoạch" được khoảnh khắc selfie "jet jet" với Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson, chung khung hình đại sứ toàn cầu Jimin BTS.

Juhoon được cho là "mảnh" CORTIS có phần thể hiện ấn tượng nhất. Kinh nghiệm làm mẫu nhí giúp nam idol tự tin "thả dáng", tương tác với ống kính. "Tôi chưa từng thấy một sao Hàn nào tạo dáng ngông nghênh như Juhoon tại show Dior" - bình luận trên nền tảng X thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Mỹ nam sinh năm 2008 cũng được đồn đoán là cái tên được "nhắm" tới cho danh phận tân đại sứ. Nguồn cơn bắt đầu từ hình ảnh sơ đồ chỗ ngồi và vị trí ghế tại sự kiện. Khác với vị trí ghế gỗ của Keonho và Seonghyeon, Juhoon ban đầu được sắp xếp ngồi ở ghế đen. Hàng ghế này thuộc khu vực cho đại sứ thương hiệu, giống vị trí của Jimin BTS tại show diễn này. Các bài đăng phân tích về chi tiết khác biệt hút tới nửa triệu lượt tương tác trên X.

Dù cuối cùng Juhoon ngồi giữa Seonghyeon và Keonho ở khu vực khách mời thông thường tại sự kiện, chi tiết này vẫn làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Dior đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Juhoon. Trước đó, ở bộ hình tạp chí W Korea, Juhoon được chọn quảng bá trang phục Dior. Vóc dáng mảnh mai và khí chất "tinh quái" của "tân binh khủng long" được khen phù hợp với "ngôn ngữ sáng tạo" của Jonathan Anderson.

Paris Fashion Week Spring Summer 2027 được xem là chiến thắng toàn diện của CORTIS. Nhóm đạt được độ phủ truyền thông ấn tượng, ghi điểm qua khả năng kết nối với tinh thần của các nhà mốt xa xỉ nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không chỉ ở show diễn, mọi hoạt động bên lề của CORTIS tại Paris những ngày qua đều hút lượng tương tác lớn.

Với những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, CORTIS cho thấy tiềm năng trở thành nhóm nhạc Gen 5 có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở lĩnh vực thời trang xa xỉ. Đồng thời, người hâm mộ trông đợi liệu "mảnh" CORTIS nào sẽ đem về danh phận đại sứ nhãn hàng xa xỉ đầu tiên cho nhóm.