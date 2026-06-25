Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Bí kíp mặc đẹp nơi công sở dù nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 37°C

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Việc chọn đồ đi làm giữa những ngày nắng nóng gay gắt đôi khi còn đau đầu hơn cả việc xử lý một chiếc deadline gấp hay một vị sếp khó tính.

Sơ mi oversized + chân váy maxi: Nhẹ nhàng nhưng vẫn khớp xu hướng

img-2075.jpg

Những chiếc váy maxi dài thướt tha là lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở truyền thống. Ưu tiên các gam màu đang được yêu thích như baby blue, kem hoặc vàng bơ. Chất liệu cotton hay linen sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức.

img-2079.jpg

Nếu bạn muốn trang phục bớt đơn điệu, hãy thêm một điểm nhấn màu sắc nổi bật, như túi xách, hoặc một chiếc kẹp tóc xinh xắn để tổng thể trở nên duyên dáng hơn.

Áo tank top + chân váy midi: Tối giản nhưng hiệu quả trong thời tiết nóng

img-2099.jpg

Những ngày nắng nóng và không biết mặc sao cho chỉn chu, nhưng vẫn thoáng mát, hãy thử combo áo tank top ôm gọn cùng chân váy midi.

img-2083.jpg
img-2100.jpg

Chân váy midi dù mỏng nhẹ, vẫn mang đến cảm giác thanh lịch, kín đáo, trong khi tank top thì mát mẻ, năng động. Nếu môi trường làm việc yêu cầu sự nghiêm túc, bạn chỉ cần khoác thêm một chiếc sơ mi hoặc cardigan mỏng là đủ chỉn chu.

img-2084.jpg

Đây cũng là công thức phù hợp cho những cô nàng có phong cách nữ tính và yêu thích sự tối giản.

Sơ mi trắng + quần jeans trắng: Công thức dịu mắt trong mọi môi trường

img-2097.jpg

Không có màu sắc nào mang lại cảm giác sang trọng và nhẹ nhàng hơn màu trắng.

img-2092.jpg

Một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans trắng, hoặc quần âu trắng sẽ tạo nên vẻ ngoài tinh tế và cực kỳ sang. Bạn hoàn toàn có thể vừa thoải mái làm việc, vừa giữ vững phong độ thời trang.

img-2095.jpg

Để trang phục bớt đơn điệu, hãy thêm phụ kiện màu đen, nâu hoặc một gam màu nổi bật mà bạn yêu thích. Đây là kiểu phối đồ dịu mắt, dễ ứng dụng từ văn phòng đến các buổi hẹn sau giờ làm.

img-2093.jpg
Mai Lâm
#thời trang công sở #Phong cách thời trang công sở mùa hè #Trang phục nhẹ nhàng dễ mặc #Mix đồ tối giản và thanh lịch #Chọn đồ phù hợp nhiệt độ cao #Phụ kiện làm nổi bật trang phục

Xem thêm

Cùng chuyên mục