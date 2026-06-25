Bí kíp mặc đẹp nơi công sở dù nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 37°C

HHTO - Việc chọn đồ đi làm giữa những ngày nắng nóng gay gắt đôi khi còn đau đầu hơn cả việc xử lý một chiếc deadline gấp hay một vị sếp khó tính.

Sơ mi oversized + chân váy maxi: Nhẹ nhàng nhưng vẫn khớp xu hướng

Những chiếc váy maxi dài thướt tha là lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở truyền thống. Ưu tiên các gam màu đang được yêu thích như baby blue, kem hoặc vàng bơ. Chất liệu cotton hay linen sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức.

Nếu bạn muốn trang phục bớt đơn điệu, hãy thêm một điểm nhấn màu sắc nổi bật, như túi xách, hoặc một chiếc kẹp tóc xinh xắn để tổng thể trở nên duyên dáng hơn.

Áo tank top + chân váy midi: Tối giản nhưng hiệu quả trong thời tiết nóng

Những ngày nắng nóng và không biết mặc sao cho chỉn chu, nhưng vẫn thoáng mát, hãy thử combo áo tank top ôm gọn cùng chân váy midi.

Chân váy midi dù mỏng nhẹ, vẫn mang đến cảm giác thanh lịch, kín đáo, trong khi tank top thì mát mẻ, năng động. Nếu môi trường làm việc yêu cầu sự nghiêm túc, bạn chỉ cần khoác thêm một chiếc sơ mi hoặc cardigan mỏng là đủ chỉn chu.

Đây cũng là công thức phù hợp cho những cô nàng có phong cách nữ tính và yêu thích sự tối giản.

Sơ mi trắng + quần jeans trắng: Công thức dịu mắt trong mọi môi trường

Không có màu sắc nào mang lại cảm giác sang trọng và nhẹ nhàng hơn màu trắng.

Một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans trắng, hoặc quần âu trắng sẽ tạo nên vẻ ngoài tinh tế và cực kỳ sang. Bạn hoàn toàn có thể vừa thoải mái làm việc, vừa giữ vững phong độ thời trang.

Để trang phục bớt đơn điệu, hãy thêm phụ kiện màu đen, nâu hoặc một gam màu nổi bật mà bạn yêu thích. Đây là kiểu phối đồ dịu mắt, dễ ứng dụng từ văn phòng đến các buổi hẹn sau giờ làm.