Show Saint Laurent: Martin, James CORTIS "náo loạn", Ahn Hyo Seop gây tiếc nuối

HHTO - Martin - James CORTIS có màn "chào sân" thành công tại show Saint Laurent của Tuần lễ Thời trang. Trong khi đó, Ahn Hyo Seop có tạo hình táo bạo nhưng gây tiếc nuối vì một điểm trừ.

Show diễn của nhà mốt Saint Laurent tổ chức trong ngày đầu tiên, mở màn Paris Fashion Week Spring Summer (Tuần lễ Thời trang Paris Xuân Hè) 2027. Dưới sự dẫn dắt của Anthony Vaccarello, BST mới tiếp tục khai thác những giá trị đã trở thành dấu ấn của thương hiệu Pháp gồm kỹ thuật may đo sắc nét, tỷ lệ phóng đại cùng tinh thần điện ảnh đặc trưng. Bên cạnh sàn diễn, tâm điểm truyền thông năm nay thuộc về dàn khách mời đến từ châu Á.

Trần Triết Viễn ghi điểm với phong độ thời trang tiến bộ trong lần thứ hai trở lại Paris Fashion Week. Nam diễn viên chọn thiết kế thuộc BST Thu Đông 2026 với áo sơ mi sọc phối cà vạt lụa họa tiết, mặc cùng suit màu chocolate và áo khoác dáng dài đồng điệu. Cách phối nhiều lớp mang đậm tinh thần cổ điển nhưng được làm mới bằng tỷ lệ oversized đặc trưng của Anthony Vaccarello.

Chi tiết khăn túi, bảng màu nâu trầm giúp tổng thể mang hơi hướng quý ông điện ảnh thập niên 1970. Trong khi đó, bốt da bóng cao cổ là "nét chấm phá" nối loạn thú vị. C-net khen ngợi nhan sắc điển trai của nam chính Vụng Trộm Không Thể Giấu qua ống kính Getty Images.

Ahn Hyo Seop có lựa chọn táo bạo trong dàn khách mời nam. Mỹ nam xứ Hàn xuất hiện với blazer da nâu sẫm, khoe khéo phần ngực, xương quai xanh săn chắc.

Tuy nhiên, loạt ảnh từ Getty Images lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi kiểu tóc mái dài vô tình che khuất một phần gương mặt, khiến thần thái của nam diễn viên chưa đạt độ bảnh bao như mọi khi.

Kento Yamazaki - "nam thần quốc bảo" Nhật Bản gây thương nhớ với khí chất quyến rũ pha lẫn nét bất cần. Nam đại sứ xuất hiện trong bộ suit đen oversized phối sơ mi sọc cùng khăn lụa buộc cổ.

Điểm đáng chú ý nằm ở tỷ lệ rộng từ phần vai đến ống quần, tạo nên hình ảnh phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Mái tóc vuốt ướt cùng gương mặt góc cạnh giúp Kento mang đến vẻ phong trần rất khác biệt so với hình ảnh thư sinh quen thuộc trên màn ảnh.

CORTIS được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng thời trang. Năm idol Gen Z nhận được hai lời mời tới Tuần lễ Thời trang Quốc tế chỉ sau một năm debut, đánh dấu kỷ lục đối với boygroup thế hệ thứ năm của K-Pop. Hai anh lớn Martin và James có màn khởi động thành công, trở thành chủ đề lọt top thảo luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Thủ lĩnh Martin cân đẹp mẫu áo khoác dáng dài, phom vai vuông từ BST Winter 2026 của thương hiệu. Các chi tiết từ cổ chữ V khoét sâu, tóc vàng đánh rối giúp nam idol đẹp phi giới tính.

Trong khi đó, gương mặt góc cạnh mang đậm nét quý tộc phương Tây của James trở thành chủ đề được bàn luận trên nền tảng X. Mỹ nam diện trang phục mang hơi hướng preppy học đường từ BST Men's Fall 2026.

Thành viên Martin đã từng lăng xê bộ cánh này trên tạp chí W Korea. Người hâm mộ nhận xét cả hai nam idol đều toát ra khí chất nổi loạn ngầm thông qua tay áo "xộc xệnh", dáng áo lửng.

Trước thềm sự kiện chính thức, Martin và James có nhiều khoảnh khắc gây sốt trong trang phục của nhà mốt Pháp. Người hâm mộ và các tín đồ thời trang đều kỳ vọng chỉ số tương tác ấn tượng từ chuyến xuất ngoại này sẽ giúp cả hai sớm "chốt đơn" hợp đồng đại sứ với Saint Laurent.