Elizabeth Olsen tiết lộ về đoạn kết "Doctor Strange 2" và tương lai của Scarlet Witch ở MCU

HHT - “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” (Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn) đang gây bão các rạp chiếu, và Elizabeth Olsen với vai Scarlet Witch cũng vậy.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung của “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, cân nhắc trước khi đọc!

Phần phim riêng thứ 2 của Phù Thủy Tối Thượng của MCU - Doctor Strange đã ra rạp vào ngày 4/5 (tại Việt Nam) và ngay lập tức gây bão, lập kỷ lục doanh thu. Tổng doanh thu toàn cầu của Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn) lên con số 450 triệu USD (khoảng 10 ngàn tỷ đồng) sau tuần công chiếu đầu tiên.

Những ai đã thưởng thức bom tấn siêu anh hùng Marvel này ở rạp chiếu, hẳn cũng đồng ý rằng tên phim là Doctor Strange nhưng “bác sĩ Trang” lần này phải chia sẻ hào quang với nàng phù thủy Wanda Maximoff - còn gọi là Scarlet Witch. Cô có một vai trò quan trọng trong cốt truyện và cũng có màn thể hiện đầy ấn tượng trong phim.

Vào năm 2015, nữ diễn viên Elizabeth Olsen chia sẻ rằng câu chuyện về Scarlet Witch mà cô yêu thích là House of M. Cô nói rằng “thật không thể tin được” nếu nhân vật mà mình đóng có thể có hai đứa con giả và rồi những người khác nói với cô ấy rằng chúng không thực sự tồn tại.

Bảy năm đã trôi qua, và điều mà Elizabeth Olsen “không tin được” đã thực sự xảy ra. Tất cả bắt đầu trong series WandaVision và cuối cùng dẫn đến những gì đã diễn ra trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Một trong những điều mà nhiều người xem thắc mắc nhất sau khi xem xong Multiverse of Madness là liệu Scarlet Witch có tiếp tục tồn tại trong MCU sau những gì đã diễn ra hay không?

Nữ diễn viên Elizabeth Olsen đã nói rằng cô hy vọng những gì mà Wanda Maximoff đã trải qua suốt thời gian qua sẽ “biến thành một điều gì đó thú vị” ở giai đoạn tiếp sau đó.

Ngược dòng thời gian, vào tháng 6/2021, chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige có nhắc lại rằng câu chuyện của Wanda Maximoff sẽ không kết thúc trong Doctor Strange 2.

Phần kết của Multiverse of Madness dường như cho thấy cái chết của Wanda Maximoff khi cô bị mất tích trong đống đổ nát. Nhưng dựa vào những điều mà Elizabeth Olsen gợi ý, cũng như lời khẳng định của Kevin Feige thì có thể chỉ ra rằng tương lai của Wanda Maximoff ở MCU chưa đặt dấu chấm hết tại đây.

Rất có thể Wanda vẫn còn sống ở đâu đó, có khả năng cô đang ẩn náu. Ngoài việc tò mò Wanda sẽ làm gì tiếp theo, có nhiều người xem còn tự hỏi liệu sau những gì đã gây ra trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness, nàng phù thủy có được chuộc lỗi vào một thời điểm nào đó trong tương lai hay không?

Có nhiều câu chuyện xoay quanh Scarlet Witch có thể được khám phá trong tương lai của MCU. Các dị nhân vẫn chưa xuất hiện, có khả năng Wanda sẽ tham gia vào phần phim giới thiệu sự xuất hiện của X-Men trong MCU. Không chỉ có các dự án phim khác, Wanda Maximoff còn rất có tiềm năng cho một bộ phim riêng.

Có thể nói, khả năng khai thác nhân vật Scarlet Witch là vô tận. Và như chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige đã lưu ý, Multiverse of Madness mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Bên cạnh việc nhắc đến tương lai của chính mình ở MCU, Elizabeth Olsen cũng dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn Benedict Cumberbatch - nam diễn viên thủ vai Doctor Strange. Cô nói rằng mình là fan của anh, rằng anh là “một trong những diễn viên vĩ đại nhất hiện nay”.

Cô hy vọng mình sẽ được làm việc với Benedict Cumberbatch ở một phim khác, nhưng không phải phim Marvel, bởi như thế sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn.