"Enola Holmes 3" nhạt nhẽo: Lỗi không phải bởi bộ nail của Millie Bobby Brown

HHTO - Trước khi lên sóng, bộ nail hiện đại của Millie Bobby Brown là chi tiết bị chê bai, nhưng rốt cuộc đó không phải lý do khiến “Enola Holmes 3” trở thành một bước lùi đáng kể so với hai phần phim trước.

Tóm tắt nhanh: - Enola Holmes 3 là phần phim thứ ba xoay quanh nhân vật trung tâm là nữ thám tử Enola - em gái của thám tử lừng danh Sherlock Holmes. - Câu chuyện của Enola Holmes 3 diễn ra ở Malta, nơi một đám cưới có thể diễn ra hoặc không, có nhiều hơn một vụ bắt cóc, cũng có nhiều hơn một vụ thủ tiêu… Và nhân vật chính đang vật lộn với bản sắc cá nhân trước viễn cảnh kết hôn. - Dàn diễn viên chính gồm: Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter… - Chấm điểm: 2,5/5

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Sau một cảnh mở đầu đầy điềm báo về một kẻ phản diện vượt ngục, câu chuyện của Enola Holmes 3 chính thức bắt đầu. Lúc này, bối cảnh rời khỏi các khu phố xám xịt của nước Anh để đến với Malta đầy nắng vàng và biển xanh. Ở đây, Enola (Millie Bobby Brown) đang chuẩn bị cho đám cưới với Tử tước Tewkesbury (Louis Partridge).

Giờ đây, dường như Enola đang có một cuộc sống viên mãn. Tư cách thám tử của cô được công nhận, công việc phá án của cô phát triển tốt, tình yêu cũng rất ngọt ngào và nay đã đến độ “chín”. Tuy nhiên, trong lúc thử rất nhiều bộ váy (ngột ngạt) cho đám cưới, cô út nhà Holmes bắt đầu có những nghi ngờ và rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh.

Dĩ nhiên, so với lúc mới rời nhà (ở phần đầu), hay lúc mới mở văn phòng thám tử (trong phần 2), cô em gái nhỏ lanh lợi của Sherlock Holmes đã trưởng thành nhiều trong phần 3. Nhưng cô đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của cuộc đời hay chưa thì vẫn còn là một bí ẩn rối rắm với chính Enola.

Enola không chỉ kết hôn với chàng trai mà cô yêu, mà với địa vị quý tộc của Tewkesbury, sau khi lấy chồng cô út nhà Holmes sẽ trở thành một quý cô thực thụ. Điều này trở thành một vấn đề nan giải, bởi việc trở thành một quý cô có thể không phù hợp với một cô gái mạnh mẽ, độc lập như Enola. Và sau khi kết hôn, liệu cô có phải từ bỏ tất cả những gì mình đã gầy dựng với tư cách là Enola Holmes?

Không may thay, Enola không có nhiều thời gian để suy ngẫm về cuộc khủng hoảng hiện sinh này. Bởi vì đồng hồ vẫn tích tắc kêu, nơi lễ đường Tewkesbury đang sốt ruột đứng đợi. Nhưng khi Enola vừa mới hạ quyết tâm và phóng như bay đến lễ đường thì bác sĩ Watson xuất hiện, ném cho cô một tin giật gân: Sherlock Holmes đã bị bắt cóc! Xin lỗi chú rể, đành phải tạm cất váy cưới đi, và lôi kính lúp ra.

Sau đó, theo chân Enola, khán giả chạy qua các khu chợ ở Malta, đột nhập vào dinh thự, lặn lội vào hang, bị cuốn vào vòng xoáy của rượt đuổi và những cái xác bị thủ tiêu đầy bí ẩn. Càng tìm kiếm, các manh mối mới càng lộ ra, kéo lên một bí mật xấu xa và tủi hổ tưởng chừng đã bị chôn vùi.

Bất chấp những hứa hẹn rằng phần 3 sẽ rất hấp dẫn khi mang đến màu sắc trưởng thành và “đen tối” hơn so với hai phần đầu, rằng cuộc phiêu lưu trong phần 3 sẽ là một thử thách trong cả đời sống lẫn sự nghiệp của Enola, kết quả lại khá ảm đạm. Enola Holmes 3 được đón nhận khá “nguội lạnh”, với nhiều lời chê hơn là khen.

Thành thật mà nói, Enola Holmes 3 không phải là một phim “dở tệ”, nhưng so với hai phần đầu chất lượng của nó kém xa. Ngay cả khi được đánh giá độc lập thì phim cũng chỉ dừng ở mức “tạm được”. Không có lời khen đáng kể nào dành cho phim, nhưng về những điểm cần phải chê thì có khá nhiều.

Là một phim trinh thám nhưng yếu tố bí ẩn trong Enola Holmes 3 rất mờ nhạt. Ngay cả khi khán giả nhìn thấy Enola lục lọi tìm manh mối trong chiếc váy cưới của mình, cố gắng giải mã những cuốn sổ viết bằng mật mã, lắng nghe những lời trăn trối đứt quãng và khó hiểu từ các nạn nhân… Chúng kém hấp dẫn đến mức dù Enola có "phá vỡ bức tường thứ tư", nhìn thẳng vào mắt khán giả bao nhiêu lần, thì vẫn không đủ để kéo khán giả tập trung trở lại vào câu chuyện.

Thay vào đó, Enola Holmes 3 khai thác một chủ đề sâu sắc và phức tạp về định kiến giới thời Victoria, về sự bình đẳng của con người, sự cướp bóc thuộc địa của Đế quốc Anh. Tuy nhiên, thay vì tạo nên chiều sâu cho cốt truyện như kỳ vọng, các chủ đề này đều không được lồng ghép một cách mượt mà, dẫn đến nhịp điệu phim lẫn cốt truyện trở nên gồng cứng, sống sượng.

Một trong những điểm trừ gây khó chịu và thất vọng nhất của Enola Holmes 3 là sự trở lại quá ngắn ngủi của Henry Cavill trong vai Sherlock Holmes. Kịch bản còn khiến nhân vật của anh trở nên vô dụng, phí phạm trí tuệ xuất chúng của vị thám tử lừng danh.

Với vai chính Enola, Millie Bobby Brown diễn xuất vẫn lém lỉnh, lạc quan, nhưng vẫn có những khía cạnh bị đánh giá là hời hợt hoặc đang gồng. Giống như nhiều diễn viên nhí trưởng thành trước đây, Millie dường như vẫn chưa tìm ra cách thể hiện cảm xúc người lớn sao cho phù hợp, khiến cô trên màn ảnh trông có vẻ như đang gắng sức quá mức.

Thật đáng tiếc, sức hút của hai phần phim trước gần như biến mất, dù “công thức” vẫn được giữ lại và áp dụng trong Enola Holmes 3. Có lẽ là vì cách kể vẫn chưa đủ khéo léo, và phim đã đến độ bão hòa. So với hai phần đầu, Enola Holmes 3 chỉ là một câu chuyện phụ nhạt nhẽo, xoay quanh đám cưới, với một bí ẩn buồn ngủ được tạo ra một cách gượng ép, nhồi nhét nhiều nhân vật cũ trở lại nhưng không cho họ một tuyến truyện phù hợp và xứng đáng.

Nếu những khán giả yêu thích thương hiệu Enola Holmes muốn xem lại tương tác giữa các nhân vật quen thuộc, xoay quanh một đám cưới có thể diễn ra hoặc không thể diễn ra vào cuối phim, thì vẫn nên xem. Nhưng nếu muốn một điều gì hơn thế, thì nên cân nhắc, bởi khả năng cao là bạn sẽ thất vọng.

Enola Holmes 3 đã có mặt trên Netflix.