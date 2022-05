Facebook công bố sẽ ngừng cung cấp các tính năng dựa trên vị trí người dùng

HHT - Không điều gì khuấy động điện ảnh quốc tế thời điểm hiện tại bằng sự kiện “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” công chiếu toàn cầu. Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu như “Bác sĩ Trang” Benedict Cumberbatch, “Phù Thủy Tối Thượng” Benedict Wong hay “Phù Thủy Áo Đỏ” Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez là cái tên đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả với vai diễn siêu anh hùng America Chavez. Hãy cùng Hoa Học Trò “dò la in tư” để lý giải sức hút của Xochitl nhé!