"Dàn rể cực phẩm" nhà Kardashian - Jenner: Đẹp, giàu và cực kỳ có thực lực

HHTO - Nếu có một bảng xếp hạng những dàn rể chất lượng nhất Hollywood, gia đình Kardashian chắc chắn không có đối thủ ở thời điểm hiện tại. Nhìn vào profile của Timothée, Lewis Hamilton hay mới đây là Jacob Elordi, cộng đồng mạng thấy rõ một công thức chung: Đẹp, giàu và cực kỳ có thực lực.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner

Xuất hiện tin đồn từ năm 2023, mối quan hệ giữa Timothée Chalamet và Kylie Jenner nhanh chóng trở thành đề tài nóng của báo chí quốc tế. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà mối quan hệ của nam diễn viên sinh năm 1995 lại được săn đón đến vậy.

Xuất thân từ môi trường nghệ thuật tại New York, Timothée sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và nhanh chóng ghi dấu qua những vai diễn đầu tay trên truyền hình trước khi bứt phá mạnh mẽ với Call Me by Your Name. Ở tuổi 22, anh trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất nhiều thập kỷ được đề cử giải Oscar tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhất - một cột mốc đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao toàn cầu.

Không dừng lại ở danh xưng “nam thần Indie”, nam diễn viên khéo léo chuyển mình sang các dự án thương mại quy mô lớn như Dune với vai chính Paul Atreides, nhận về nhiều lời khen của giới chuyên môn. Bên cạnh đó, việc hóa thân thành Willy Wonka trong Wonka hay huyền thoại âm nhạc Bob Dylan trong A Complete Unknown cho thấy chiến lược lựa chọn vai diễn đầy tính toán: Vừa đa dạng, vừa có chiều sâu nghệ thuật.

Timothée Chalamet hiện đã sở hữu nhiều đề cử Oscar, BAFTA và Quả Cầu Vàng, đồng thời còn là gương mặt được các nhà mốt lớn săn đón, góp phần định hình hình ảnh “nam tính mềm” mới trong thời trang hiện đại.

Lewis Hamilton và Kim Kardashian

Từ khoảng năm 2024, chuyện tình của Lewis Hamilton và Kim Kardashian nhanh chóng thu hút sự chú ý của cánh truyền thông. Lewis Hamilton là tay đua người Anh không chỉ sở hữu 7 chức vô địch thế giới tại Formula One mà còn nắm giữ hàng loạt cột mốc ấn tượng như số lần pole position nhiều nhất. Tuy nhiên, điều khiến Hamilton trở nên khác biệt nằm ở việc anh xây dựng hình ảnh một vận động viên mang tư duy toàn cầu.

Ngoài sự nghiệp thể thao, Hamilton là nhân vật quen thuộc tại các tuần lễ thời trang, thường xuyên hợp tác với các nhà mốt lớn và định hình phong cách cá nhân mang tính biểu tượng. Anh còn tham gia các hoạt động xã hội thông qua Mission 44 - quỹ do chính anh sáng lập nhằm thúc đẩy giáo dục và bình đẳng cơ hội cho thanh thiếu niên.

Việc được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ và liên tục xuất hiện tại những sự kiện mang tính biểu tượng như Met Gala cho thấy Hamilton đã vượt xa khuôn khổ của một vận động viên.

Kendall Jenner và Jacob Elordi

Mới đây, thông tin Jacob Elordi được cho là đang hẹn hò với Kendall Jenner nhanh chóng khuấy động truyền thông quốc tế. Sinh năm 1997 tại Úc, Elordi khởi đầu với hình tượng “nam thần tuổi teen” nhưng không mất nhiều thời gian để thoát khỏi khuôn mẫu này, từng bước chuyển hướng sang những dự án mang màu sắc nghệ thuật và chiều sâu hơn. Vai diễn Nate Jacobs trong Euphoria không chỉ giúp anh nổi tiếng toàn cầu mà còn chứng minh khả năng thể hiện những nhân vật phức tạp về tâm lý.

Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Jacob Elordi đến từ các tác phẩm điện ảnh như Saltburn và Priscilla, gây ấn tượng với giới chuyên môn và mang về nhiều đề cử tại các giải thưởng danh giá. Bên cạnh diễn xuất, lợi thế ngoại hình với chiều cao ấn tượng cùng phong thái cổ điển giúp anh nhanh chóng trở thành “gương mặt vàng” của làng mốt, thường xuyên xuất hiện tại các liên hoan phim lớn và góp mặt trong những chiến dịch của các thương hiệu xa xỉ.