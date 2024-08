Fan "thở hắt" cho "Khánh Dư Niên 3" vì lùm xùm của "Thái tử" Trương Hạo Duy

HHT - Hứa Quang Hán vào vai sát thủ trong "No Way Out: The Roulette", có biệt danh là "Mr.Smile" vì luôn cười khi làm nhiệm vụ. Không phải nụ cười tỏa nắng của nam thần thanh xuân, Hứa Quang Hán khiến người xem gai người vì độ "biến thái", tàn độc của nhân vật, nhưng cũng không thể ghét vì anh... quá đẹp trai.