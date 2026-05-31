MGI All Stars đính chính lỗi sai điểm, Hoa hậu Hương Giang hẹn fan ngày trở về

HHTO - Sau những ồn ào về bảng điểm điện tử trong đêm Chung kết MGI All Stars mùa đầu tiên, Ban tổ chức và giám khảo Omar Harfouch đã chính thức lên tiếng giải trình về sự cố kỹ thuật hoán đổi điểm số, khép lại những tranh luận trước ngày Hoa hậu Hương Giang về nước.

Hành trình của Hoa hậu Hương Giang tại MGI All Stars mùa đầu tiên đã khép lại với danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc. Bên cạnh niềm vui với danh hiệu Á hậu 2, đêm Chung kết MGI All Stars cũng thu hút sự chú ý bởi những tranh luận xoay quanh bảng điểm được hiển thị trên sóng trực tiếp.

Làn sóng tranh cãi xuất hiện sau khi đại diện Việt Nam nhận hai điểm 5 từ một nữ giám khảo. Tranh luận tiếp tục gia tăng khi nhà soạn nhạc Omar Harfouch chia sẻ hình ảnh bảng điểm cá nhân cho thấy ông đã chấm 10 điểm cho cả ba thí sinh trong Top 3, trong khi bảng điểm điện tử ở cuối chương trình lại hiển thị Hương Giang chỉ nhận 9 điểm từ vị giám khảo này. Sự chênh lệch giữa hai bảng điểm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp, đồng thời thu hút sự quan tâm của người hâm mộ đối với kết quả chung cuộc.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, Ban tổ chức MGI All Stars xác nhận cột điểm của hai giám khảo Omar Harfouch và Osmel Sousa đã bị hiển thị nhầm vị trí do lỗi kỹ thuật nội bộ. Theo phía BTC cuộc thi, sự cố này không ảnh hưởng đến tổng điểm cũng như kết quả chung cuộc của Top 3.

Trên trang cá nhân, Omar Harfouch cho biết: "Quả thực đã có một sai sót kỹ thuật. Tôi đã chấm 10, 10, 10 và tôi rất vui vì điều này nay đã được xác nhận". Nam giám khảo đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam vì sự tử tế và thấu hiểu trong những tin nhắn gửi tới ông sau đêm Chung kết.

Về phía đại diện Việt Nam, Hương Giang hoàn toàn không đề cập đến những tranh cãi điểm số mà tập trung chia sẻ về niềm hạnh phúc sau đêm chung kết. Theo Hương Giang, thành tích vừa đạt được là lời hồi đáp cho quyết định "đánh liều" trở lại cuộc thi: "Hành trình nhan sắc này với Hương Giang không còn gì tuyệt hơn. Nên mọi người hãy đặt xuống tất cả mọi băn khoăn và cùng Giang tận hưởng thành quả này nhé!".

Sau khi Ban tổ chức công bố thông tin đính chính, nhiều người hâm mộ tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Hương Giang và chia sẻ kế hoạch tham gia hoạt động homecoming để chào đón người đẹp trở về Việt Nam trong những ngày tới.