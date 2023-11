G-Dragon sau khi trình diện phục vụ điều tra: Đăng câu nói tâm đắc, kính đeo "cháy hàng"

"Thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo: Diễn xuất tiến bộ, sắc vóc gây sốc sau 7 năm HHT - Sau 7 năm ra mắt, Cha Eun Woo khiến người hâm mộ bất ngờ với màn lột xác ấn tượng với ngoại hình vạm vỡ. Nam idol sinh năm 1997 cũng đang nỗ lực thoát mác "thảm họa diễn xuất".

Có hay không việc Vương Nhất Bác bị "cô lập" tại lễ trao giải điện ảnh Kim Kê? HHT - Vương Nhất Bác đang là cái tên gây xôn xao xung quanh lễ trao giải điện ảnh Kim Kê. Trên mạng xã hội xứ Trung, netizen bàn luận sôi nổi về việc Vương Nhất Bác nhận “biển im lặng” khi được xướng tên đề cử, chứng tỏ nam diễn viên bị “cô lập”.

7 Escape: Khán giả đau đầu vì thân phận thật và màn hóa trang của Matthew Lee HHT - Vì tin vào lời dàn cast lẫn Uhm Ki Joon khi quảng bá, rằng với "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) anh tái hợp với biên kịch, đạo diễn "Penthouse" nhưng ở phe chính diện, nên khi Matthew Lee quay ngoắt trở thành trùm phản diện khiến khán giả bàng hoàng, thậm chí đau đầu bực mình vì phi lý.

Album của Jung Kook "phá đảo" thành tích, fan đau đầu cảnh "anh em" một nhà đá nhau HHT - Là một trong những nghệ sĩ được chú ý nhất thời điểm hiện tại, album solo của Jung Kook (BTS) không chỉ khiến người nghe thỏa mãn với combo nghe nhìn "full điểm", mà còn phải lóa mắt trước loạt thành tích khủng. Bản hit "Seven" ra mắt gần 4 tháng nhất quyết hơn thua tới cùng với "em út" "Standing Next to You" khiến người hâm mộ dở khóc dở cười.

Xóa đi rồi đăng lại loạt ảnh Lisa giữa nghi vấn "phong sát", CEO BVLGARI bị chê trách HHT - JC Babin - CEO của BVLGARI bất ngờ xóa loạt ảnh lẫn story highlight của Lisa trên Instagram ông khi nghi vấn Trung Quốc "phong sát" Lisa rộ lên. Nhưng hôm nay (3/11), ông lại đột ngột chia sẻ lại cả loạt ảnh của nữ đại sứ lên story và tạo một highlight mới. Hành động của JC Babin nhận về khen chê lẫn lộn.

Từ Season's Greetings 2024 của Rosé, dân mạng nghi BLACKPINK và YG đã "chia tay" HHT - Cư dân mạng đang có 2 luồng suy luận từ Season's Greetings 2024 của Rosé. Một là khả năng cao tin đồn chỉ mình Rosé tái ký với YG Ent là thật. Hai là concept và tên của Season's Greetings 2024 từ ba thành viên còn lại của BLACKPINK.

Bất chấp cáo buộc đạo nhái, bộ sưu tập đầu tay của Kylie Jenner vẫn cháy hàng HHT - Kylie Jenner tiết lộ rằng chiếc áo khoác giả da từ thương hiệu thời trang mới của cô - KHY đã bán hết thông qua bài đăng trên mạng xã hội X.

Nghi vấn Hailey Bieber mượn hình ảnh phim Mean Girls để "khịa" Selena Gomez HHT - Trong hàng nghìn tấm hình, tại sao Hailey lại chọn đúng tấm hình đó? Liệu cô có đang vào vai Cady và “ẩn ý” cho rằng Selena chính là "cô nàng xấu tính đội lốt cừu" Regina George?