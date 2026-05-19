Gen Z bật chế độ "sống ảo mới", hóa cổ động viên bóng chày xinh lung linh nhờ AI

HHTO - Trào lưu dùng AI để tạo ảnh và video hóa thân thành cổ động viên bóng chày đang viral trên mạng xã hội, giúp giới trẻ sở hữu những khoảnh khắc cực "slay" như được quay bởi đài truyền hình chuyên nghiệp.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ hỗ trợ con người trong các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các nhu cầu giải trí khác như sáng tạo nội dung và “sống ảo” trên mạng xã hội.

Cùng với đó, ngày càng nhiều công cụ AI ra đời, cho phép người trẻ dễ dàng tạo hình ảnh và video theo nhu cầu cá nhân. Từ ảnh hoạt hình, phiên bản “mini me”, đến ảnh chụp cùng người thân, người yêu ở xa, hàng loạt trào lưu sống ảo bởi AI liên tục xuất hiện và thu hút đông đảo cộng đồng mạng tham gia.

Trong số đó, trend tạo ảnh cổ động viên bóng chày bắt nguồn từ Hàn Quốc đang nhanh chóng “gây sốt” trên toàn cầu. Thông qua các câu lệnh AI, người dùng có thể biến ảnh cá nhân thành những khoảnh khắc giống như vô tình “lọt vào ống kính” của các đài truyền hình trực tiếp tại sân vận động.

Nhiều nữ influencer và nhà sáng tạo nội dung cũng "bắt trend" và chia sẻ thành phẩm trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Những hình ảnh này thường tái hiện các khoảnh khắc đời thường, tự nhiên nhưng lại gây ấn tượng nhờ visual nổi bật, thu hút và cảm giác chân thật như đang xuất hiện trên sóng truyền hình thực tế.

Không chỉ dừng lại ở ảnh tĩnh như nhiều xu hướng AI trước đó, trào lưu lần này còn cho phép người dùng tạo video động với các chuyển động như nháy mắt, mỉm cười hay thay đổi biểu cảm, góp phần tăng tính chân thực cho thành phẩm.

Video do AI tạo ra chân thật và tự nhiên đến nỗi nhiều người xem còn tưởng chừng là "người thật việc thật". Video: @minhh_chou.

Visual "không góc chết" do AI biến tấu khiến nhiều bạn trẻ thích thú. Video: @kidu_____.

Các công cụ AI giúp teen “đu trend” này cũng vô cùng đa dạng và dễ sử dụng. Người dùng có thể sử dụng những nền tảng phổ biến như ChatGPT hoặc tính năng tạo AI trên CapCut để tạo hình ảnh hóa thân thành cổ động viên. Sau đó, tiếp tục dùng các ứng dụng như Luma hay KlingAI để chuyển đổi thành video động theo mong muốn cá nhân.

Công thức "đu trend" đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng TikTok. Video: @nhatkycuachanh.

Có thể thấy, trào lưu sống ảo hóa thân thành cổ động viên bóng chày đã một lần nữa khẳng định sự tiện lợi và hấp dẫn của các công cụ công nghệ AI trong việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh mục đích giải trí, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp hình ảnh cho các nền tảng AI. Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách thiếu kiểm soát có thể tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập hoặc sử dụng ngoài mong muốn, đặc biệt trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển như hôm nay.