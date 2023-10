Ghi được hình ảnh “khuôn mặt” kỳ dị ở hành tinh khác, có thể giải thích thế nào?

HHT - Mới đây, Tổ chức xếp hạng Times Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực - World University Ranking by Subjects 2024 (THE WUR by Subjects 2024). Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. Ở kỳ xếp hạng 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 nhóm lĩnh vực (tăng thêm 2 nhóm lĩnh vực so với kỳ xếp hạng 2023).