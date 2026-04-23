Giải thưởng âm nhạc: Khoảng cách giữa chuyên môn và sự kỳ vọng của đại chúng

HHTO - Chiến thắng của album "Phao Cứu Sinh" trước "Giữa Một Vạn Người" tại Cống hiến 2026 không chỉ là một kết quả bất ngờ, mà còn là ngòi nổ cho mâu thuẫn giữa tiêu chuẩn chuyên môn và tính thương mại.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 đã khép lại, nhưng sức nóng truyền thông mà nó để lại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào hạng mục Album của năm, nơi chiến thắng của Hương Tràm với album Phao Cứu Sinh đã vượt qua cái tên được kỳ vọng nhất là Phùng Khánh Linh với album Giữa Một Vạn Người.

Ngay sau khi kết quả được công bố, bài đăng ăn mừng của Hương Tràm đã hứng chịu một làn sóng phản ứng dữ dội với hơn 20.000 lượt tương tác "phẫn nộ" cùng vô số bình luận tranh cãi nảy lửa. Nhiều ý kiến cho rằng album Giữa Một Vạn Người xứng đáng chiến thắng hơn khi hội tụ đủ chất lượng chuyên môn lẫn thành tích thương mại.

Trước khi bàn về việc “ai xứng đáng hơn”, cần nhìn nhận rằng sự phẫn nộ của công chúng năm nay cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tâm thế của người yêu nhạc: Khán giả không còn đứng ngoài cuộc để quan sát giải thưởng, họ đang trực tiếp tham gia vào việc "định giá" nghệ sĩ.

Với thế hệ khán giả mới, họ không chỉ nghe nhạc mà còn “đầu tư cảm xúc” vào hành trình của nghệ sĩ. Khi Phùng Khánh Linh ra mắt Giữa Một Vạn Người vào cuối năm 2025, cô không chỉ bán những bản nhạc Dream Pop kén người nghe, mà còn kể một câu chuyện về sự kiên trì và nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ suốt nhiều năm để chạm đến hào quang. Khán giả đã "đầu tư cảm xúc" vào hành trình đó thông qua từng ca khúc, từng đêm diễn, các buổi phỏng vấn và những lời chia sẻ chân thành của nữ ca sĩ.

Ngược lại, sau nhiều năm ở nước ngoài, Hương Tràm bất ngờ trở lại với album Phao Cứu Sinh - một sản phẩm âm nhạc Cinematic Pop đầy riêng tư và đậm tính cá nhân. Tuy nhiên, thông điệp và câu chuyện của album lại chưa được truyền tải hiệu quả, khiến khán giả thiếu đi sự kết nối cần thiết với tác phẩm. Vì vậy, khi một sản phẩm có độ phủ mạnh mẽ như của Phùng Khánh Linh lại "trắng tay" trước một album có tính chuyên môn cao nhưng xa lạ với số đông như Phao Cứu Sinh, việc công chúng cảm thấy bất mãn là điều dễ hiểu.

Mọi giải thưởng âm nhạc đều đứng trước ngã ba đường: Làm hài lòng giới chuyên môn hay chiều lòng số đông? Giải Cống hiến, với tiêu chí "có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng", luôn nằm ở tâm điểm của mâu thuẫn này. Một giải thưởng xứng đáng đòi hỏi phải "đúng" về mặt kỹ thuật, học thuật, nhưng cũng phải "hợp lý" trong mắt công chúng. Tuy nhiên, trong một ngành công nghiệp vận hành dựa trên cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, ranh giới giữa “đúng” và “hợp lý” luôn mang tính tương đối.

Không chỉ ở Việt Nam, ngay cả "anh cả" của các giải thưởng âm nhạc thế giới là Grammy cũng chưa bao giờ thoát khỏi vòng xoáy chỉ trích. Việc Beyoncé liên tục lỡ hẹn với giải Album của năm dù sở hữu những tác phẩm có sức ảnh hưởng đại chúng sâu rộng luôn là đề tài mổ xẻ trên mặt báo.

Trước những hoài nghi về tính công bằng, cựu chủ tịch Recording Academy - Neil Portnow từng khẳng định việc đánh giá âm nhạc vốn dĩ mang tính chủ quan. Lịch sử các giải thưởng quốc tế cho thấy tranh cãi không phải là “lỗi hệ thống”, mà là bản chất của việc nỗ lực định lượng một lĩnh vực vốn không thể đo lường tuyệt đối.

Đứng trước những tranh cãi trên, thay vì chọn phe để đẩy cơn phẫn nộ lên đỉnh điểm, điều Gen Z cần hướng tới là tâm thế của một người nghe nhạc trưởng thành. Đó là sự tách bạch rạch ròi giữa gu cá nhân và giá trị đóng góp, là khả năng bóc tách một album qua nhiều lớp cắt thay vì chỉ nhìn vào bề nổi của một giải thưởng.

Khi chuyển dịch từ việc “phản ứng” sang “truy vấn”, tự hỏi vì sao một tác phẩm chạm đến nhóm khán giả này nhưng lại xa lạ với nhóm khác, Gen Z sẽ không còn bị cuốn vào vòng xoáy drama. Họ trở thành những người nâng tầm cuộc đối thoại âm nhạc: Không chỉ biết cảm mà còn biết “đọc”, không chỉ biết cãi mà còn biết phân tích. Giải thưởng khi ấy chỉ là một hệ quy chiếu tham khảo, không còn là phán quyết cuối cùng cho giá trị nghệ thuật.

Sau cùng, những tranh luận gay gắt quanh Giải Cống hiến 2026 không nên được nhìn nhận như một dấu hiệu tiêu cực. Ngược lại, đó là bằng chứng cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam đang ở giai đoạn sống động và thực sự được quan tâm. Khán giả không còn thờ ơ với những gì diễn ra trên sân khấu mà chủ động theo dõi và tham gia vào việc định nghĩa các giá trị nghệ thuật. Một giải thưởng âm nhạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó thúc đẩy các cuộc tranh luận và biểu hiện cho một sức sống mãnh liệt của nền âm nhạc.