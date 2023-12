Giới giải trí Hàn "đóng băng" tưởng niệm Lee Sun Kyun: Jo Jung Suk bật khóc tại tang lễ

HHT - Họp báo cùng nhiều sự kiện tại Hàn đã được thông báo hoãn lại sau khi thông tin nam tài tử Lee Sun Kyun qua đời được xác nhận. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí đã tới dự tang lễ của Lee Sun Kyun. Nam diễn viên Jo Jin Woong suy sụp vì quá đau buồn. Jo Jung Suk không kìm được nước mắt.

Lee Sun Kyun qua đời vào sáng 27/12. Tang lễ của anh được tổ chức tại nhà tang lễ của bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Lễ tiễn đưa sẽ diễn ra vào ngày mai (29/12), cố diễn viên được an táng tại khu mộ của gia đình ở quận Buan, tỉnh Jeolla Bắc.

Trang Korea JoongAng Daily cho biết, theo các phóng viên có mặt, nam diễn viên Jo Jung Suk được nhìn thấy đã rơi lệ khi rời tang lễ. Jo Jin Woong, người em thân thiết từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong bộ phim A Hard Day (Ngày Đen Tối - 2014) đã vô cùng suy sụp vì đau buồn. Anh cũng là người được mời thay thế cho vai diễn của Lee Sun Kyun trong No Way Out, sau khi cố diễn viên buộc phải rút khỏi bộ phim vì ồn ào sử dụng chất cấm.

Các diễn viên khác như Lee Sung Min, Sol Kyung Gu, Ha Jung Woo, Jung Woo Sung, Lee Jung Jae... cũng được nhìn thấy tại tang lễ.

Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao cũng đăng bài tưởng niệm nam tài tử Ký Sinh Trùng. Claudia Kim đăng trên Story Instagram cá nhân: "Mọi người đều xứng đáng được tha thứ cho những lỗi lầm của mình" và gọi sự ra đi của nam diễn viên là "sự mất mát lớn đối với làng giải trí Hàn Quốc".

Nam diễn viên Lee Ji Hoon cũng đăng bài bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Lee Sun Kyun. Anh viết: "Tôi bị sốc và sợ hãi. Có công bằng không khi ai đó bị chỉ trích vì những điều họ chưa từng làm? Gửi tới những người chỉ biết phán xét người khác, bạn nhìn vào gương và không tự thấy xấu hổ với cuộc đời của mình sao?". Nhưng rất nhanh bài đăng này đã bị xóa và được thay thế bởi một ảnh đen, không có chú ý nào.

BoA, người đã làm việc chung với Lee Sun Kyun trong bộ phim Listen to Love (2016) cũng không giấu được sự đau buồn, tiếc nuối mà viết trên Instagram cá nhân: "Em nhớ anh, người đã luôn cho chúng em sự hỗ trợ và năng lượng vô tận, chăm sóc chúng em hơn bất kỳ ai khác".

"Anh là người luôn nỗ lực hết sức mình và giờ em mong rằng từ nay trở đi anh sẽ chỉ nhận được những điều hạnh phúc. Mãi là người đội trưởng vĩnh cửu, mãi yêu thương ông chú của chúng em (gọi theo vai diễn của Lee Sun Kyun trong My Mister - PV)", cô viết thêm.

Nhiều chương trình truyền hình, sự kiện đã được nhà đài, dàn sao hoãn lại để thể hiện sự tiếc thương đối với Lee Sun Kyun. Kim Sung Kyu đã hủy lịch phỏng vấn với truyền thông vào ngày 27/12. Họp báo ra mắt phim Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) cũng được hoãn lại.