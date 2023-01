Giữa khen chê so với mùa 1, “Alice in Borderland” mùa 2 vẫn lập kỷ lục mới trên Netflix

HHT - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tiffany Young (SNSD) đã kể lại lý do thực sự khiến cô rời khỏi công ty SM Entertainment. Cô cũng giải thích lý do đổi nghệ danh từ “Hwang” thành “Young”.

HHT - Phần 1 của series phim "The Glory" (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) đang gây sốt trên Netflix nhờ kịch bản phim báo thù với diễn biến nghẹt thở. Khả năng nhập vai của dàn diễn viên từ chính đến phụ trở thành điểm sáng giữ chân người xem. Song Hye Kyo bứt phá với hình tượng nhân vật mới trên màn ảnh, khiến khán giả "rùng mình" trong nhiều cảnh quay.

HHT - Trong một BXH các chương trình truyền hình hay nhất năm 2022 do người hâm mộ bình chọn gần đây trên trang Screen Rant , Wednesday và House of the Dragon đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành vị trí dẫn đầu.