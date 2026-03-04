Ngày 15/3 tới, nhiều bạn trẻ sinh năm 2008 lần đầu tiên có cơ hội trở thành cử tri

HHTO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Đây là lần đầu tiên nhiều bạn trẻ sinh năm 2008 có cơ hội trở thành cử tri.

Quy định “đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử”

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TPO

Với ngày bầu cử được ấn định là 15/3/2026, mốc tuổi được xác định rất rõ ràng: Người sinh từ ngày 15/3/2008 trở về trước sẽ tròn 18 tuổi hoặc hơn vào đúng ngày bầu cử và đủ điều kiện trở thành cử tri. Ngược lại, những người sinh sau ngày 15/3/2008, dù chỉ chậm vài ngày hay vài tháng, vẫn chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm này nên chưa được tham gia bỏ phiếu.

Cùng sinh năm 2008, vì sao vẫn có người được bầu cử, có người không?

Thực tế, nhiều bạn trẻ thắc mắc vì sao cùng sinh năm 2008 nhưng quyền bầu cử lại khác nhau. Nguyên nhân là bởi tuổi bầu cử không tính theo năm sinh tròn, mà được xác định chính xác theo ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy tờ hợp pháp.

Ví dụ, một bạn trẻ sinh ngày 10/3/2008 sẽ đủ 18 tuổi trước ngày bầu cử 5 ngày và được tham gia bỏ phiếu. Trong khi đó, bạn sinh ngày 20/3/2008 vẫn chưa đủ 18 tuổi vào ngày 15/3/2026 nên chưa có quyền bầu cử trong kỳ này.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Lần “chào sân” của cử tri 2008

Với những bạn sinh năm 2008 đủ điều kiện, kỳ bầu cử ngày 15/3/2026 mang ý nghĩa đặc biệt: Lần đầu tiên thực hiện quyền công dân quan trọng của mình. Còn với những bạn chưa đủ tuổi, quyền bầu cử sẽ đến ở các kỳ bầu cử tiếp theo, khi đã đủ tuổi theo quy định.

Việc xác định rõ mốc thời gian không chỉ bảo đảm tính pháp lý, công bằng trong bầu cử mà còn giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân ngay từ khi bước vào tuổi trưởng thành.