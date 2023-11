GOLDEN Live On Stage: Jung Kook hát trọn album, sân khấu xịn như mini concert

HHT - Sau nhiều ngày trông ngóng, buổi biểu diễn "GOLDEN Live On Stage" đã diễn ra dưới sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ toàn cầu. Jung Kook (BTS) cháy hết mình, chiêu đãi fan sân khấu trình diễn đầy mãn nhãn, không kém một concert thu nhỏ.

Jung Kook (BTS) đã tổ chức thành công buổi showcase đầu tiên trong sự nghiệp solo - GOLDEN Live On Stage tại nhà thi đấu Jangchung (Seoul, Hàn Quốc). Ngay từ lúc những phút đầu tiên, buổi diễn đã thu hút đông đảo sự chú ý từ người hâm mộ và truyền thông bởi sự đầu tư hoành tráng.

Được tổ chức hoàn toàn miễn phí thông qua cả hai hình thức online và offline, GOLDEN Live On Stage đã quy tụ 2.800 ARMY (fandom của BTS) tham dự trực tiếp và hơn 12 triệu lượt xem (thời gian thực) thông qua nền tảng Weverse ở thời điểm cao nhất. Bên cạnh những phần biểu diễn bùng nổ, Jung Kook cũng có một quãng thời gian quý giá giao lưu cùng người hâm mộ.

Không chỉ miễn phí tham gia, Jung Kook còn chuẩn bị những món quà đặc biệt gửi tặng tới fan có mặt tại showcase bao gồm: Chocolate Godiva, máy ảnh dùng 1 lần, photo album và những sản phẩm được thiết kế riêng.

Trở lại với sân khấu chính của GOLDEN Live On Stage, Jung Kook chiêu đãi người hâm mộ màn trình diễn "10 điểm không có nhưng", lần đầu tiên mang hết các bài hát trong album solo GOLDEN lên sân khấu.

Sau khi đắm chìm với GOLDEN, Jung Kook sau đó lại khiến fan bồi hồi với "chấp niệm 2025" khi bất ngờ biểu diễn ca khúc Magic Shop cùng với giọng hát của 6 thành viên còn lại. Kết màn cho buổi showcase đáng nhớ, Jung Kook hoà ca cùng người hâm mộ với bản tình ca Still With You.

Bên cạnh đó, Jung Kook vừa qua cũng xuất sắc mang về giải thưởng Top Global K-Pop Song tại Billboard Music Awards 2023.