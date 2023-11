Sân khấu của Jung Kook BTS tại Times Square khủng cỡ nào mà khiến ai cũng trầm trồ?

HHT - Không có bất kì thông báo chính thức nào và chỉ được "đánh úp" 30 phút trước khi sự kiện diễn ra, Jung Kook (BTS) làm rung chuyển Quảng trường Thời Đại (Times Square) với sân khấu biểu diễn hoành tráng. Hình ảnh đám đông khán giả lấp kín mọi ngóc ngách tại nơi sầm uất bậc nhất New York gây bão trên mạng xã hội.

Sau quãng thời gian để người hâm mộ đoán già đoán non, sự kiện đặc biệt - Special Event vào ngày 10/11 xuất hiện trong lịch trình quảng bá đã chính thức được mở khoá. Jung Kook (BTS) có màn trình diễn đặc biệt tại sân khấu TSX nằm ở vị trí đắc địa của Quảng trường Thời Đại.

TSX là một sân khấu "đóng hộp" đặc biệt, nơi biểu diễn giống như một ban công cỡ lớn, có phát trực tiếp trên màn hình LED khổng lồ để khán giả dễ theo dõi. Bên cạnh TSX, sân khấu lần này của Jung Kook còn đặc biệt được Hilton - một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, XBOX và Calvin Klein - thương hiệu Jung Kook làm Đại sứ toàn cầu đồng tham gia tổ chức.

Khu vực xung quanh Quảng trường Thời Đại được vây kín bởi hàng ngàn người hâm mộ, bất chấp thời gian thông báo chỉ là 30 phút trước khi Jung Kook biểu diễn. Điều này chứng minh sức hút bất ngờ của em út BTS trên toàn cầu.

Xuất hiện tại Quảng Trường Thời Đại, Jung Kook đã chiêu đãi khán giả trên toàn cầu màn trình diễn mãn nhãn với 5 ca khúc nổi bật trong album solo mới ra mắt, gồm: Standing Next to You, Yes or No, 3D, Please Don't Change, Seven.

Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho BigHit Music bởi sự đầu tư, năng suất và tính mới mẻ trong cách quảng bá cho GOLDEN tại thị trường quốc tế. Màn trình diễn của Jung Kook tại TODAY Show Citi Concert và sân khấu TSX đều nhận được phản hồi tích cực, đặc biệt khả năng hát live như "nuốt đĩa" của Jung Kook cũng nhận về cơn mưa lời khen.

Jung Kook đã phát hành album solo đầu tay vào ngày 3/11, xô đổ và thiết lập hàng loạt thành tích đáng nể. Ca khúc chủ đề Standing Next to You đánh bại Seven, nắm giữ vị trí đầu BXH Spotify toàn cầu trong 3 ngày liên tiếp, đồng thời được dự đoán chắc suất debut trong Top 10 BXH Billboard HOT 100.