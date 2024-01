Gong Hyo Jin kể chuyện quen ông xã, biết tài khoản ngân hàng trước cả số điện thoại

HHT - Hơn 1 năm sau khi kết hôn, Gong Hyo Jin mới tiết lộ chi tiết về chuyện tình của cô và ông xã Kevin Oh. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã tuyên thệ trong hôn lễ mất 10 phút. 2 đêm sau khi Kevin Oh nhập ngũ là 2 đêm cô nằm khóc ướt gối.

Cá tháng Tư năm 2022, Gong Hyo Jin và Kevin Oh xác nhận đang hẹn hò. Tháng 10 cùng năm, hôn lễ của cả hai được cử hành tại New York. Chỉ có số ít ảnh tại hôn lễ được Hyo Jin đăng tải nhưng đa số là ảnh cá nhân. Ảnh lộ mặt chung khung hình của hai người trong lễ cưới đến nay vẫn ở hòm bí mật. Cả hai cũng hiếm khi khoe ảnh chụp chung hay công khai nói về đối phương trước truyền thông.

Trong tập mới của chương trình You Quiz on the Block, Gong Hyo Jin mới cởi mở chia sẻ chi tiết về chuyện tình của cô và ông xã. Nữ diễn viên bộc bạch cô vốn không có ý định kết hôn. "Nhưng hóa ra, bạn sẽ thực sự nghĩ đến điều đó khi bạn gặp đúng người", cô chia sẻ.

Kể về lần đầu gặp Kevin, Hyo Jin tiết lộ lúc đó cô mới quay phim xong và muốn đi du lịch. Thời gian đó cô có nghe nói Kevin đang mở concert nên đã đến xem. Sau đó lại có một ca sĩ nước ngoài tổ chức hòa nhạc nên cô đã đi xem cùng những người bạn. Bất ngờ là Kevin Oh cũng trong nhóm và anh đã giúp mọi người thanh toán vé trước. Vì thế mà Gong Hyo Jin đã biết số tài khoản của anh (để gửi trả tiền) trước cả khi có số điện thoại của Kevin.

Một thời gian sau, cô tới Mỹ và nghe nói Kevin cũng đang về thăm gia đình ở đó nên đã hẹn gặp anh: "Lúc đó là sau khi em quay 'Khi Hoa Trà Nở' nên cũng coi là em khá nổi tiếng lúc ấy. Em cũng nghĩ là hơi nguy hiểm nếu em hẹn gặp anh ấy ở nước ngoài và lỡ mà bị bắt gặp thì họ sẽ gán cho bọn em là đi du lịch cùng nhau. Nhưng mà em vẫn hẹn gặp anh ấy. Lúc về Hàn, bạn bè hỏi em bữa đó thế nào thì em trả lời là bình thường thôi. Nhưng sau đó em lấy cớ chênh lệch múi giờ để nhắn tin với anh ấy. Rồi anh ấy hỏi em là có muốn cùng đi uống cà phê không và thế là chúng em có buổi hẹn hò".

Mới đây, công ty quản lý của Kevin Oh xác nhận anh đã nhập ngũ vào tháng 12 năm ngoái trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Đây là quyết định của anh vì muốn phát triển sự nghiệp lẫn ổn định cuộc sống hôn nhân tại Hàn. Gong Hyo Jin bày tỏ cô cũng rất buồn vì phải xa chồng khi hai người chỉ mới kết hôn được hơn 1 năm:

"Anh ấy đã đi vào ngày hôm kia (tính tại thời điểm ghi hình - PV). Em đã cùng anh ấy tới trung tâm huấn luyện. Em đã trải qua 2 đêm mà không có anh ấy ở bên và khóc cả hai đêm. Lòng em rất mâu thuẫn. Tuy nhiên, anh ấy đã tạo một email để chúng em giữ liên lạc. Em nhận được email vào mỗi 10 giờ sáng, giống như bọn em đang ở trong một bộ phim vậy".

"Nữ hoàng rating" của Hàn bật mí bạn bè nói cô đã thay đổi nhiều sau khi gặp Kevin. Gong Hyo Jin cũng thừa nhận bản thân trở nên tươi sáng hơn khi quen anh.