Guốc mộc ở chợ Tân Định: Nghề cũ nhộn nhịp trở lại nhờ cái "chạm" của người trẻ

HHTO - Tiếng búa đóng guốc vang lên liên tục giữa khu chợ Tân Định (TP.HCM), nơi chỉ còn hai sạp guốc mộc vẫn đỏ lửa. Sau thời gian dài vắng khách, những người thợ bất ngờ đón đông đảo du khách quốc tế và người Việt tìm đến trải nghiệm, mang theo hy vọng về sức sống mới của một nghề thủ công từng có lúc tưởng chừng bị lãng quên.

Những vị khách nán lại vì một đôi guốc làm riêng

Giữa dòng người qua lại trong chợ Tân Định, tiếng búa gõ xuống đế gỗ tạo thành một thứ âm thanh vui tai, phát ra từ hai sạp guốc mộc nằm cách nhau không xa, luôn có khách ra vào. Trên kệ, hàng chục mẫu guốc với đủ loại kiểu dáng, màu sắc được xếp san sát nhau, để mỗi người có thể "thêm vào giỏ hàng" theo sở thích.

1-2 tháng gần đây, sạp guốc mộc tại chợ Tân Định lúc nào cũng trong trạng thái nhộn nhịp người mua, người bán. (Ảnh: Kim Cương)

Không giống việc mua một đôi dép có sẵn, nhiều khách còn dành thời gian ở lại sạp lâu hơn để chọn mẫu, thử quai, đo kích cỡ bàn chân rồi chờ thợ từng bước hoàn thiện đôi guốc ngay trước mắt. Có người chăm chú quan sát từng nhát búa, có người tranh thủ ghi lại video, chụp ảnh.

Khi ghé mua guốc mộc, những người khách tỉ mỉ chọn lựa hình dáng, mẫu mã phù hợp. Ảnh: Kim Cương.

Không chỉ du khách quốc tế, nhiều người Việt cũng tìm đến hai sạp guốc trong thời gian gần đây. Từ các bạn trẻ đến những vị khách lớn tuổi, nhiều người ghé xem vì tò mò về một nghề thủ công đang tạo xu hướng trên mạng xã hội và cũng có người tìm mua guốc để kết hợp cùng áo dài, cổ phục.

Sạp hàng guốc mộc thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Kim Cương

Trong số những vị khách có mặt từ sáng sớm tại sạp, Sofie (21 tuổi, đến từ Mỹ) cho biết cô đã biết đến guốc mộc Việt Nam qua mạng xã hội trước chuyến đi và tự nhủ nhất định phải ghé chợ Tân Định để trải nghiệm.

Sofie mê sản phẩm thủ công này không chỉ vì hình thức mà còn vì được "mắt thấy tay sờ", chứng kiến quá trình sản xuất. Từ việc chọn đế, lựa quai đến lúc người thợ đóng từng chiếc đinh, mọi công đoạn đều khiến cô cảm thấy đây là một trải nghiệm thú vị.

Du khách chăm chú xem quy trình tạo ra một đôi guốc mộc﻿. Ảnh: Kim Cương

Sofie cho biết cô thích việc có thể tự kết hợp các chi tiết theo ý mình để tạo ra một đôi guốc mang dấu ấn riêng. "Điều mình thích nhất là được nhìn đôi guốc của chính mình hoàn thiện ngay trước mắt. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm mình sẽ giới thiệu với bạn bè khi họ đến Việt Nam" - Sofie chia sẻ.

Không chỉ được xem quy trình hoàn thiện guốc, du khách còn được "đo ni đóng giày" tại chỗ. Ảnh: Kim Cương

Đi cùng Sofie là Katy (21 tuổi, đến từ Mỹ) và Maggie (21 tuổi, cũng đến từ Mỹ). Sau khi nhận đôi guốc thành phẩm, cả hai nán lại chụp ảnh, quay video trước khi tiếp tục hành trình khám phá thành phố.

Nhóm du khách Katy - Sofie - Maggie "tậu" những đôi guốc ưng ý. Ảnh: Kim Cương

Hai sạp cuối cùng vẫn đỏ lửa

Các tiểu thương chia sẻ, nhiều năm trước, guốc mộc từng là mặt hàng quen thuộc tại chợ Tân Định. Tuy nhiên, khi thị hiếu thay đổi, số lượng sạp bán guốc cũng giảm dần. Đến nay, cả khu chợ chỉ còn khoảng hai sạp duy trì "lửa nghề".

Những đôi guốc được bày biện chỉn chu, đẹp mắt. Ảnh: Kim Cương

Gắn bó với guốc mộc hơn hai thập kỷ, chị Phan Thị Mai Thanh (sinh năm 1988) cho biết nghề này được mẹ truyền lại. Những ngày gần đây, công việc của chị trở nên tất bật hơn khi lượng khách tăng đáng kể.

Với công việc của mình, chị vừa thoăn thoắt đóng guốc, vừa tư vấn cho khách cách chọn chiều cao, phối màu quai và thử kích cỡ. Có lúc khách đứng kín quầy khiến chị gần như không có thời gian nghỉ tay. Chị Thanh chia sẻ: "Tôi rất vui khi được nhiều người biết đến và ủng hộ guốc mộc - một truyền thống của người Việt. Tôi cũng rất tự hào, hãnh diện khi được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ năng động, đóng guốc cho các bạn ấy xem".

Chị Mai Thanh cặm cụi đóng guốc cho khách. Ảnh: Kim Cương

Theo chị Mai Thanh, mỗi buổi sáng chị có thể hoàn thiện khoảng 10-15 đôi guốc. Khách nước ngoài thường chọn các mẫu cao từ 5-7cm và dành khá nhiều thời gian để lựa chọn, phối các chi tiết theo ý thích.

Hiện nay, giá mỗi đôi guốc dao động từ khoảng 200.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy vào chất liệu và kiểu dáng. Chị cho biết nhiều khách ban đầu chưa hiểu vì sao các mẫu guốc có mức giá khác nhau, nhưng sau khi trực tiếp theo dõi quy trình làm thủ công và tìm hiểu về chất liệu, họ dần hiểu hơn giá trị của sản phẩm.

Nhiều du khách thích thú ghi hình quá trình người thợ làm guốc mộc. Ảnh: Kim Cương

Cái "chạm" của người trẻ là động lực

Cách sạp của chị Mai Thanh một đoạn ngắn, tiếng búa từ quầy của cô Hồng Hà (60 tuổi) cũng vang lên đều đặn.

Suốt 37 năm gắn bó với guốc mộc, cô Hà cho biết đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ bán. "Nghề này cũng có lúc đông, lúc vắng. Có giai đoạn cô cũng chỉ đang ráng 'gồng' thôi", cô chia sẻ.

Người tiểu thương tỉ mỉ đóng từng đôi dép cho khách hàng. Ảnh: Kim Cương

Cô kể rằng khoảng một đến hai tháng gần đây, lượng khách ghé sạp tăng lên rõ rệt. Mỗi ngày cô bán khoảng 10-15 đôi, những dịp lễ, Tết còn đông hơn khi nhiều người chọn guốc để kết hợp cùng áo dài hoặc cổ phục.

Theo nhiều tiểu thương tại chợ Tân Định, điều đáng quý nhất không chỉ là doanh thu mà là việc ngày càng nhiều người trẻ chủ động tìm hiểu về nghề. Mỗi vị khách dành thời gian đứng xem người thợ đóng guốc, đặt câu hỏi về chất liệu hay quay lại một đoạn video ngắn đều góp phần để nhiều người biết hơn về một nghề thủ công từng rất quen thuộc.