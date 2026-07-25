Sinh viên ĐHQG-HCM khoác "Quân trang Xanh": Thắm tình quân dân nơi tuyến đầu

Khi sức trẻ chạm ngõ biên cương

Lần đầu tiên, trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM thành lập đội hình “Quân trang Xanh” với quy mô hơn 100 chiến sĩ, được phân bổ thành 4 đội hình chuyên nhiệm đóng quân tại các Đồn Biên phòng Nậm Na, Đắk Ken, Đắk Đam và Đắk M'Bai (tỉnh Lâm Đồng).

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, sinh viên đã cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Khảo sát phương án lắp đặt hệ thống đèn năng lượng Mặt Trời trên các tuyến đường tuần tra; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; trao học bổng, xây dựng “Tủ sách yêu thương” cho trẻ em vùng biên; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Hoạt động giúp các chiến sĩ tình nguyện hiểu hơn về đời sống, nhiệm vụ và tinh thần của lực lượng Bộ đội Biên phòng - Ảnh: BTC

Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình mới, anh Phan Quốc Thái, Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, cho biết:

“Quân trang Xanh” không chỉ là một đội hình tình nguyện hè mà còn là cầu nối để sinh viên trực tiếp trải nghiệm môi trường công tác, đời sống và nhiệm vụ của người lính biên phòng.

Theo anh Quốc Thái, Ban Tổ chức kỳ vọng đây sẽ là nền tảng cho sự phối hợp lâu dài giữa ĐHQG-HCM và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc triển khai các công trình về giáo dục, công nghệ và an sinh xã hội tại khu vực biên giới. Đồng thời, sau hành trình này, mỗi sinh viên sẽ trở thành một “tuyên truyền viên” lan tỏa tình yêu quê hương, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hòa chung nhịp đập của người lính

Bước vào chuỗi ngày hoạt động thực tế, các bạn sinh viên không tránh khỏi những lo lắng ban đầu khi lần đầu tiên đặt chân đến địa bàn biên giới đầy nắng gió. Bạn Nguyễn Phương Anh (Đội trưởng đội hình tại Đồn biên phòng Đắk M'Bai, sinh viên Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM) chia sẻ rằng nhờ sự đồng hành và hỗ trợ đầy trách nhiệm từ Ban chỉ huy cùng các chiến sĩ tại đồn, toàn đội đã nhanh chóng bắt nhịp với đời sống nơi đây.

Không chỉ phối hợp chặt chẽ trong các công trình tình nguyện, lực lượng biên phòng còn bảo đảm chu đáo điều kiện sinh hoạt, tổ chức các hoạt động giao lưu, hành quân dã ngoại tại khu vực cột mốc biên giới nhằm giới thiệu, giáo dục chủ quyền cho sinh viên. Sau gần một tuần gắn kết, Phương Anh bày tỏ sự trân quý và biết ơn sâu sắc trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ.

Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đã giúp đội hình nhanh chóng hòa nhập với môi trường sinh hoạt và công tác tại đơn vị. Ảnh: BTC

Nữ thủ lĩnh đội hình bộc bạch: “Điều quý giá nhất mà chúng em nhận được không chỉ là sự hỗ trợ trong công việc, mà còn là tình cảm, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ. Chính điều đó đã khiến Đồn Biên phòng Đắk M'Bai trở thành một ký ức đẹp trong thanh xuân của mỗi chiến sĩ tình nguyện”.

Còn đối với Phạm Chí Tâm, chiến sĩ đội hình tại Đồn Biên phòng Đắk Ken, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, chuyến đi là cơ hội để cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu.

Bạn Phạm Chí Tâm cho biết những ngày này đã giúp bạn thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. ﻿Ảnh: BTC

“Trước đây, hình ảnh người lính biên phòng trong em chỉ hiện lên qua những trang sách hay những thước phim tài liệu. Thế nhưng, khi được trực tiếp sống, học tập và đồng hành với các anh, em mới thấu hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau màu áo xanh ấy. Đó là những ngày làm nhiệm vụ giữa nắng gió nơi tuyến đầu Tổ quốc, là những bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình đồng đội, là những đêm tuần tra lặng lẽ giữa núi rừng và cả những nụ cười luôn rạng rỡ dù cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó. Mỗi câu chuyện, mỗi lời chia sẻ của các anh đều khiến em thêm trân trọng giá trị của hai tiếng “bình yên”, điều mà đôi khi chúng ta vẫn vô tình xem là hiển nhiên" - Chí Tâm xúc động chia sẻ.

Các chiến sĩ tình nguyện cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia tăng gia sản xuất, góp phần tìm hiểu đời sống, công việc thường nhật của người lính nơi tuyến đầu. ﻿Ảnh: BTC

Sau gần một tuần đồng hành, khoảng cách giữa những sinh viên và người lính biên phòng dần được xóa nhòa, thay bằng sự gắn bó như những người thân trong gia đình. Với nhiều chiến sĩ, điều đọng lại sau hành trình không chỉ là những công trình đã hoàn thành hay những bức ảnh kỷ niệm, mà còn là bài học về trách nhiệm, lòng biết ơn và tình yêu dành cho Tổ quốc.

Khép lại chiến dịch là những cái ôm siết chặt và những giọt nước mắt lưu luyến trong ngày chia tay. “Bản hòa ca” tình quân dân được viết nên tại các đồn biên phòng tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục là một dấu ấn đẹp trong hành trang tuổi trẻ của những chiến sĩ áo xanh ĐHQG-HCM.