Trúc An: Cô bạn 16 tuổi giành thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

HHTO - Đỗ thủ khoa hệ trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã khó, làm được điều ấy ở tuổi 16 càng là thử thách lớn hơn nữa. Nhưng cô bạn Trúc An đã làm được nhờ nỗ lực không ngừng.

Trong showbiz Việt có không ít ngôi sao đình đám từng là thủ khoa đầu vào của các trường nghệ thuật. Như Sơn Tùng M-TP đã đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Văn Mai Hương có số điểm cao nhất trong số các thí sinh thi vào hệ trung cấp Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Captain Boy là thủ khoa khi thi vào khoa Thanh nhạc của Đại học Thăng Long. buitruonglinh mới 8 tuổi đã là thủ khoa chuyên ngành violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mới đây, cô bạn 16 tuổi Ma Thị Trúc An được chú ý khi trở thành thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc hệ trung cấp - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được xem là giọng ca triển vọng của nhạc Việt. Để có được thành tích ấy, Trúc An không chỉ dựa vào giọng hát trời phú mà còn trải qua nhiều buổi luyện thanh với cô Phương Nga (Phó trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Cô giáo Phương Nga từng nhận xét rằng khi mới bắt đầu học, Trúc An sở hữu chất giọng bản năng còn nhỏ, kỹ thuật chưa hoàn thiện. Nhưng sau thời gian rèn luyện kiên trì, Trúc An đã tiến bộ đến bất ngờ. Từ chỗ rụt rè, căng thẳng trước những kỹ thuật thanh nhạc khó, những nốt cao và cách lấy hơi đòi hỏi sự chính xác, Trúc An dần làm quen để tự tin khi bước ra sân khấu.

Bên cạnh danh hiệu thủ khoa, Trúc An còn lần đầu tham dự Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 (Asia Arts Festival) tại Singapore. Đứng trên sân khấu quy tụ hàng trăm tài năng đến từ nhiều quốc gia, cô bạn từng không khỏi lo lắng, nhưng khi ánh đèn sân khấu bật sáng và tiếng nhạc vang lên, mọi áp lực dường như tan biến. Thay vào đó, Trúc An tràn ngập cảm giác tự hào được mang tiếng hát của mình lên sân khấu quốc tế.

Những nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng Cúp Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13, khiến cô bạn muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Và những thành tích vừa qua sẽ là cột mốc để Trúc An cố gắng thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ biểu diễn.