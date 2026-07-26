Hành trình của Alex Mai - chàng trai mang "chất Việt" vào nhịp sống London

HHTO - Giữa hàng trăm video về London với những địa danh nổi tiếng, Alex Mai lại khiến người xem nhớ đến bằng một mâm cơm Việt, ly cà phê và những câu chuyện rất đời của một người trẻ xa xứ.

Chuyện London được kể bằng mâm cơm Việt

Dù sống ở London nhưng Alex Mai vẫn khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt vào các vlog hằng ngày.

Lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Việt Nam và hiện sinh sống, làm việc tại London, Alex Mai bắt đầu chia sẻ cuộc sống thường ngày trên TikTok và Instagram như một cách lưu giữ kỷ niệm. Thế nhưng, thay vì đưa người xem đến những nhà hàng sang trọng hay các điểm check-in nổi tiếng, Alex chọn kể về London bằng những điều rất đỗi bình dị: Buổi sáng đi chợ, nấu một mâm cơm Việt và chờ từng giọt cà phê phin nhỏ xuống giữa tiết trời se lạnh.

Theo dõi Alex Mai gần một năm, bạn Ngọc Hân (21 tuổi, TP.HCM) cho biết điều khiến cô ở lại với kênh không phải là những cảnh đẹp ở London mà là sự chân thật trong cách Alex kể chuyện.

"Mình từng nghĩ cuộc sống ở London chắc sẽ rất hào nhoáng. Nhưng hóa ra Alex cũng là một người trẻ như tụi mình, vẫn tất bật mưu sinh, vẫn tự nấu ăn và vẫn phải chật vật thích nghi với cuộc sống mới. Điều đó khiến mình nhận ra ở đâu thì người trẻ cũng có những nỗi lo và hành trình trưởng thành rất giống nhau", Ngọc Hân chia sẻ.

Trong thời đại mà nhiều nhà sáng tạo nội dung chạy theo những công thức viral hay hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, Alex Mai lại chọn kể câu chuyện bình thường.

Anh không cố tô vẽ cuộc sống nơi xứ người, cũng không che giấu những áp lực của hành trình lập nghiệp. Xen giữa những khung hình đẹp vẫn là những ngày bận rộn, những lần nhớ nhà hay những trăn trở rất quen thuộc của một người trẻ đang xây dựng cuộc sống mới. Có lẽ cũng chính sự chân thành ấy đã khiến nhiều người lựa chọn đồng hành cùng Alex, không chỉ để ngắm một London thơ mộng mà còn để dõi theo hành trình trưởng thành của một người trẻ Việt giữa lòng nước Anh.

Giữ "chất Việt" giữa một thành phố toàn cầu

Các vlog của Alex giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống ở Việt Nam.

Điều tạo nên dấu ấn riêng của Alex Mai không nằm ở những nơi anh đặt chân đến, mà ở cách anh mang những thói quen rất Việt vào nhịp sống giữa London. Anh không chủ đích xây dựng hình ảnh một người "quảng bá văn hóa Việt", nhưng qua từng bữa cơm, ly cà phê phin hay những câu chuyện về tuổi thơ, người xem vẫn cảm nhận được một Việt Nam rất gần gũi.

Chính sự tự nhiên ấy đã khiến những video của Alex trở thành một lát cắt thú vị về văn hóa Việt Nam. Với khán giả quốc tế, đó là cơ hội để hiểu thêm về nếp sống của người Việt. Còn với cộng đồng người Việt xa quê, những hình ảnh ấy gợi nhớ căn bếp, bữa cơm gia đình và những thói quen thân thuộc tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng luôn hiện diện trong ký ức.

Trong một vlog chia sẻ về hành trình sống ở nước ngoài, Alex từng bộc bạch: "Khi bước ra thế giới, điều làm bạn trở nên khác biệt và không bị hòa lẫn giữa đám đông chính là những giá trị văn hóa mà bạn mang theo từ gốc rễ. Giữ 'chất Việt' trong lối sống mỗi ngày đối với mình vừa là cách xoa dịu nỗi nhớ nhà, vừa là niềm tự hào khi có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết mình là ai, mình đến từ đâu."

Khát vọng mang "chất Việt" đi muôn phương

Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung, Alex còn ấp ủ dự định mở một quán cà phê thuần Việt tại London. Với anh, đó không đơn thuần là một dự án kinh doanh mà còn là cách đưa hương vị quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Alex Mai và vlog chia sẻ về dự định mở quán cafe Việt của anh tại London

Qua hành trình của Alex Mai, có thể thấy hội nhập không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Đôi khi, chính những điều bình dị mang theo từ quê hương lại là thứ giúp một người tạo nên dấu ấn riêng giữa một thế giới rộng lớn.