Những điều giúp bạn nổi bật trước nhà tuyển dụng ngay cả khi CV rất "mỏng"

HHTO - Nếu đây là buổi phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời, đừng áp lực phải trở thành ứng viên hoàn hảo. Nhà tuyển dụng không kỳ vọng một người vừa ra trường phải có năng lực bằng người có vài năm kinh nghiệm. Điều họ muốn thấy là một người có thái độ tốt, biết học hỏi, chủ động, đáng tin cậy và sẵn sàng phát triển.

1. Hãy xuất hiện với hình ảnh chỉn chu

Trang phục là một công cụ truyền thông giúp bạn gây ấn tượng mà không cần nói một lời nào. Bạn không cần mặc đồ quá đắt tiền, mà phải lịch sự, chỉn chu và phù hợp. Tránh những bộ đồ quá xuề xòa, hoặc quá lòe loẹt khiến người phỏng vấn nhớ đến bộ quần áo của bạn hơn là năng lực của bạn.

Sự xuất hiện chỉn chu không chỉ thể hiện qua trang phục mà còn ở phong thái và sự chuẩn bị của bạn dành cho buổi phỏng vấn này. Hãy luôn đến sớm 5 - 10 phút để có thời gian lấy tinh thần và ổn định trạng thái trước khi gặp nhà tuyển dụng. Điều này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn truyền thông điệp rõ ràng “Mình thực sự nghiêm túc với cơ hội này”.

2. Giữ bình tĩnh khi có tình huống bất ngờ

Có một câu chuyện khá thú vị trong giới tuyển dụng. Trước buổi phỏng vấn, một vị sếp đã cố tình đặt ly nước sát mép bàn. Một số ứng viên cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc ly vì sợ nó đổ. Trong khi đó, có người đơn giản đứng dậy, đặt chiếc ly vào vị trí an toàn rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Điều họ muốn quan sát không phải chiếc ly. Mà là cách ứng viên phản ứng trước những điều bất ngờ.

Trong công việc, ai cũng sẽ gặp tình huống ngoài kế hoạch. Điều nhà tuyển dụng cần là những người có thể bình tĩnh xử lý thay vì hoảng hốt.

3. Hãy là người có đam mê với một điều gì đó

Thành thật mà nói, trường đại học và bằng cấp không phải lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Điều khiến nhà tuyển dụng nhớ đến bạn lại là việc bạn có những mối quan tâm và đam mê riêng, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Điều đó cho thấy bạn là một con người thú vị, có chiều sâu chứ không chỉ là một bản CV khô khan biết đi.

Họ luôn ấn tượng những ứng viên từng chủ động bắt đầu một điều gì đó. Có thể là thành lập câu lạc bộ ở trường, viết blog, xây dựng một cộng đồng nhỏ, tổ chức sự kiện hay bất kỳ dự án cá nhân nào. Không cần quá lớn, chỉ cần nó cho thấy bạn sẵn sàng bắt tay vào làm vì điều mình thực sự quan tâm.

4. Đừng ngại thể hiện rằng bạn thật sự muốn công việc này

Một lời khuyên quen thuộc từ các đàn anh đàn chị đi trước mà rất có thể bạn không để ý. Đó là đừng chỉ ngồi chờ nhà tuyển dụng quyết định. Nếu bạn thực sự thích vị trí đó, đừng ngại mà hãy mạnh dạn nói ra.

Bạn hoàn toàn có thể kết thúc buổi phỏng vấn bằng một câu như: "Em rất mong muốn được làm việc tại công ty. Em cảm thấy vị trí này thực sự phù hợp với mình. Anh/chị có thể chia sẻ thêm xem em cần cải thiện, hoặc thể hiện điều gì để chứng minh mình là ứng viên phù hợp nhất không?"

Đây không phải là sự nài nỉ. Đó là sự chủ động, tự tin và thể hiện rằng bạn thực sự yêu thích và đã sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.