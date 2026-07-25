Đình Bắc lập hat-trick vào lưới Timor Leste, dân mạng hô "I'm Bắc" là có ý gì?

HHTO - ĐT Việt Nam có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại ASEAN Cup 2026 khi chiến thắng ĐT Timor Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 24/7. Bên cạnh cơn mưa bàn thắng, cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu là Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ lập hat-trick mà còn vô tình tạo nên một "trend" mới trên mạng xã hội với cụm từ "I'm Bắc".

Đình Bắc chính là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 7-0 của ĐT Việt Nam trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội liên tục khuấy đảo hàng thủ ĐT Timor Leste và khép lại trận đấu bằng cú hat-trick ấn tượng, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik dẫn đầu bảng A ngay sau lượt trận đầu tiên.

Ngay sau khi Đình Bắc ghi bàn, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng, bình luận với cụm từ "I'm Bắc". Đây là cách chơi chữ giữa tên của Đình Bắc và câu nói "I'm back" - màn ăn mừng từng gây sốt của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026.

Dân mạng đồng loạt đăng dòng trạng thái "I'm Bắc" khi Đình Bắc ghi bàn. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, sau khi lập cú đúp giúp ĐT Bồ Đào Nha đánh bại ĐT Uzbekistan, Ronaldo hướng về ống kính máy quay và liên tục hô lớn: "I'm back! I'm back!" như lời khẳng định anh đã trở lại sau quãng thời gian bị nghi ngờ về phong độ. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành meme trên mạng xã hội và được người hâm mộ biến tấu theo nhiều cách khác nhau.

Cristiano Ronaldo. (Ảnh: FBNV)

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chỉ cần thay từ "back" thành "Bắc", câu nói lập tức mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. "I'm Bắc" vừa đọc gần giống câu nói của Ronaldo, vừa là lời tung hô dành cho màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc trong ngày ra quân ASEAN Cup 2026.

Trên Facebook, TikTok và nhiều diễn đàn bóng đá, hàng loạt bình luận như "Hôm nay không phải I'm back mà là I'm Bắc", "I'm Bắc!" xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng về trận đấu. Được biết, cầu thủ Đình Bắc chính là "fan cứng" của siêu sao mang áo số 7 Cristiano Ronaldo, nam cầu thủ sinh năm 2004 cũng lấy áo số 7 khi thi đấu ở cấp độ CLB và U23 Việt Nam.

Đình Bắc đăng bài ăn mừng sau khi có trận ra quân rực rỡ cùng các đồng đội tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, cú hat-trick trước Timor Leste còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Đình Bắc. Màn trình diễn bùng nổ này được xem như lời khẳng định mạnh mẽ của chân sút trẻ trong cuộc đua giành suất đá chính tại đội tuyển. Với 3 bàn thắng ngay ở trận mở màn, Đình Bắc đang trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công của ĐT Việt Nam.