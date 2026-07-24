Cuộc thi sáng tạo đầu tư sử - Rộ Sắc, triệu hồi Gen Z tôn vinh bản sắc văn hóa Việt

HHTO - "Rộ Sắc" không chỉ tìm kiếm một phương án tạo hình đầu sư tử độc đáo từ "phép thuật công nghệ" hay sự tỉ mỉ của phương pháp thủ công, mà còn kiếm tìm ở Gen Z tư duy tìm tòi và tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt, những giá trị trường tồn bất diệt với thời gian.

Đề bài của Rộ Sắc: Dựa trên nguồn tư liệu lịch sử về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, hãy xây dựng một phương án tạo hình đầu sư tử có khả năng nhận diện rõ bản sắc Việt và phát triển phương án đó thành sản phẩm ứng dụng trong lễ hội Trung Thu hôm nay.

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo Rộ Sắc vừa được tổ chức tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Dành cho sinh viên trên toàn quốc, cuộc thi tạo không gian để người trẻ tìm hiểu các nguồn tư liệu lịch sử, phát triển phương án tạo hình và xây dựng sản phẩm ứng dụng lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt.

Rộ Sắc không tìm kiếm một mẫu đầu sư tử duy nhất, mà khuyến khích các phương án đa dạng, có căn cứ từ tư liệu, có khả năng lý giải ý tưởng và thể hiện sự tôn trọng đối với chất liệu văn hóa. Từ phương án tạo hình, thí sinh tiếp tục phát triển thành sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số có khả năng ứng dụng và kết nối với công chúng.

Ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao có những chia sẻ sâu sắc tại lễ phát động.

Theo TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung, "lấy cảm hứng" không đồng nghĩa với sao chép hình thức hoặc thay đổi tùy ý, mà phải được đặt trên nền tảng tham chiếu tư liệu và tôn trọng tinh thần của chất liệu văn hóa.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ: "Tôi tin rằng cuộc thi Rộ Sắc ngày hôm nay sẽ là sự khởi đầu rất tốt đẹp cho cả một hành trình của khát vọng đưa văn hóa Việt Nam tiếp cận với thế giới bên ngoài". Ông nhấn mạnh công nghệ, truyền thông, thiết kế và các ngành sáng tạo mở ra cơ hội để người trẻ trở thành những người chủ động kể câu chuyện văn hóa Việt.

TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ về vai trò của nhà trường trong việc trang bị tri thức và tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu, thử nghiệm, phản biện và hoàn thiện sản phẩm. Cô cho biết, phát triển sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa cần bắt đầu bằng quá trình tìm hiểu - giải mã - chuyển hóa.

Thuộc khuôn khổ của lễ phát động, Nhà sử học Dương Trung Quốc - Trưởng Ban Giám khảo đã thực hiện nghi thức đánh trống khai Hội. Ông có những chia sẻ sâu sắc về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, những đặc trưng vùng miền trong tạo hình, cùng vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa của nghệ thuật múa sư tử trong dịp Tết Trung Thu.

"Cuộc thi sẽ chọn ra những tác phẩm tuyệt vời nhất, nhưng điều đáng quý hơn là tạo được sự quan tâm, tìm hiểu lâu dài của người trẻ với văn hóa Việt", ông khẳng định, những cách thể hiện mới mẻ là điều đáng khuyến khích, nhưng mỗi tác phẩm vẫn cần được đặt trên nền tảng hiểu biết về nguồn gốc, bản sắc và giá trị văn hóa.

Rộ Sắc chính là sự kiện khởi đầu cho Rằm Rộ 2026 - hành trình với nhiều "sít-rịt" chuẩn bị được "khui" trong thời gian tới.

Màn múa sư tử của các nghệ nhân làng Phượng Bản tại lễ phát động cuộc thi.

Những lưu ý quan trọng về cuộc thi Rộ Sắc:

- Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc.

- Hình thức: Cá nhân hoặc nhóm từ 2 - 5 thành viên.

- Sản phẩm: Có thể phát triển dưới hình thức vật lý hoặc kỹ thuật số.

- Thời gian đăng ký và nhận bài dự kiến: Từ ngày 23/7 đến hết ngày 21/8/2026.

- Cơ hội dành cho tác phẩm nổi bật: Được giới thiệu tới công chúng và có cơ hội hiện diện trong chuỗi hoạt động thuộc Rằm Rộ 2026.