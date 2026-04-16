Vụ nổ điều hòa ở Bắc Ninh khiến 2 người bị thương: Người dùng cần lưu ý gì?

HHTO - Có 2 người đã bị thương vì cục nóng điều hòa phát nổ khi đang được bảo dưỡng. Sự việc mới xảy ra ở Bắc Ninh, khiến nhiều người lo lắng liệu hiện tượng này có phổ biến không và cần lưu ý gì khi dùng máy điều hòa ở nhà?

Một vụ nổ điều hòa - cụ thể hơn là nổ cục nóng điều hòa - đã xảy ra ở khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), khiến 2 người bị thương. Sự việc khiến nhiều người lo lắng đặt câu hỏi rằng việc nổ điều hòa như vậy có dễ xảy ra không, với điều hòa ở nhà thì sao, nên lưu ý gì để đảm bảo an toàn.

Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress, vụ việc trên xảy ra ở một công ty trong khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) khi thiết bị đang được bảo dưỡng, và 2 người bị thương là người được thuê để bảo dưỡng/ sửa chữa máy.

Việc cục nóng điều hòa bị nổ khi đang được bảo dưỡng chứ không phải khi vận hành bình thường là điểm quan trọng khi tìm hiểu nguyên nhân của sự cố này.

Hiện trường vụ nổ điều hòa tại Bắc Ninh. Ảnh: Yên Phong.

Theo trang Lion City Aircon của một nhà cung cấp dịch vụ điều hòa uy tín ở Singapore, thì những vụ nổ như trên thường là do rò rỉ gas điều hòa (chất làm lạnh/ môi chất lạnh), và gas này có thể gây cháy nổ nếu gặp tia lửa điện từ thiết bị hoặc dụng cụ sửa chữa.

Ngoài ra, nếu có sai sót kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng, thì cục nóng điều hòa cũng có thể bị nổ theo kiểu vỡ bung ra.

Tuy nhiên, sự cố nổ như trên là hiếm và đa phần đều liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng không an toàn.

Với người dùng thông thường, điều hòa vẫn là thiết bị an toàn nếu sử dụng đúng cách. Nhưng để hạn chế rủi ro, người dùng nên:

- Bảo dưỡng điều hòa đều đặn. Nhờ thợ kỹ thuật có chuyên môn khi bảo dưỡng, sửa chữa.

- Đảm bảo luôn ngắt điện hoàn toàn trong khi thợ sửa, bảo dưỡng hoặc vệ sinh điều hòa.

- Chú ý khi thấy mùi lạ, tiếng kêu “xì xì” hoặc khả năng làm mát kém đi đột ngột. Nếu thấy những vấn đề này, nên tắt điều hòa, mở cửa và liên hệ với thợ kỹ thuật có chuyên môn.

Việc sửa chữa điều hòa cần tuân thủ quy trình an toàn. Ảnh minh họa: Affordable Aircon.

Về vụ nổ cục nóng điều hòa ở Bắc Ninh, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, theo báo Tuổi Trẻ.