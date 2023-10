Hai thế hệ Người Dơi Christian Bale và Robert Pattinson lần đầu tham gia dự án chung

HHT - "The Boy and The Heron" (Cậu Bé và Chim Diệc) của đạo diễn Hayao Miyazaki gây chú ý khi công bố poster và dàn diễn viên lồng tiếng cực khủng tại thị trường Hollywood.

Theo thông tin mới nhất từ GKIDS - đơn vị phân phối tại khu vực Bắc Mỹ của Studio Ghibli, phiên bản tiếng Anh của bộ phim The Boy and The Heron sẽ có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao lớn, bao gồm: Christian Bale, Robert Pattinson, Florence Pugh, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe...

Trước khi tham gia lồng tiếng cho The Boy and The Heron, một số cái tên trên cũng từng bén duyên với phim Studio Ghibli. Điển hình như "Người Dơi" Christian Bale lồng tiếng cho Howl trong Howl's Moving Castle, "Green Goblin" Willem Dafoe (lồng tiếng cho Cob trong Tales from Earthsea), Mark Hamill của loạt phim Star Wars (lồng tiếng cho Muska trong Castle in the Sky).

Nam tài tử "Chạng Vạng" Robert Pattison, "bóng hồng nước Anh" Florence Pugh và "Drax" Dave Bautista của Guardians of the Galaxy đều gây chú ý khi góp giọng trong bộ phim.

Gemma Chan là nữ minh tinh gốc Á từng góp mặt trong hai bộ phim siêu anh hùng thuộc đế chế MCU: Captain Marvel (2019) và Eternals (2021). Còn nữ diễn viên Karen Fukuhara được biết đến với vai diễn Katana trong bộ phim Suicide Squad (2016) và vai Kimiko Miyashiro trong The Boys (2019).

Những chú chim diệc sẽ được lồng tiếng bởi nam diễn viên Dan Steves từng vào vai Beast trong bộ phim live-action Beauty and the Beast, Tony Revolori với vai Flash Thompson trong Spider-Man: Homecoming. Diễn viên trẻ Luca Padovan sẽ là người lồng tiếng cho nhân vật chính Mahito Maki.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Genzaburo Yoshino, The Boy and the Heron kể về cậu bé tên Mahito, sau khi mẹ qua đời, bố cậu đã tái hôn và đưa cậu chuyển đến sống tại một dinh thự rộng lớn ở vùng nông thôn. Tại đây, cậu đã có cuộc gặp gỡ với một chú chim diệc xám biết nói. Dưới sự dẫn dắt của chim diệc, Mahito bước vào một tòa tháp bị bỏ hoang, đánh dấu khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Trước đó, bộ phim từng tung poster tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), ấn định khởi chiếu ngày 6/10/2023 với sự tham gia lồng tiếng của tài tử "Muốn gặp anh" Hứa Quang Hán, Lý Tâm Khiết và Tằng Kính Hoa.

Tại thị trường Mỹ, The Boy and The Heron sẽ có một buổi chiếu sớm đặc biệt vào ngày 22/11 trước khi khởi chiếu chính thức tại rạp vào ngày 8/12 năm nay.