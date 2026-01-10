Hai trận toàn thắng, kịch bản nào đang chờ U23 Việt Nam ở bảng A U23 châu Á 2026?

HHTO - Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng A VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam bất ngờ trở thành đội nắm lợi thế lớn nhất. Hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan giúp các chiến binh sao vàng có 6 điểm trọn vẹn, vươn lên dẫn đầu bảng và tự đặt mình vào vị thế “cửa trên” trước lượt đấu cuối cùng.

Với cục diện hiện tại, bảng A - VCK U23 châu Á 2026 đang mở ra nhiều kịch bản khác nhau, trong đó phần lớn đều mang tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam.

Kịch bản dễ thở nhất là U23 Việt Nam có điểm trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối. Chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A và giành vé vào Tứ kết mà không cần quan tâm đến những trận đấu còn lại. Trong trường hợp giành chiến thắng, U23 Việt Nam không chỉ đi tiếp với vị trí nhất bảng, mà còn khẳng định mạnh mẽ tham vọng tại giải đấu năm nay.

Ngay cả khi để thua U23 Saudi Arabia, cánh cửa đi tiếp với U23 Việt Nam vẫn rất rộng. Với 6 điểm đã có, đội bóng áo đỏ gần như chắc chắn đứng trong top 2 nếu không thua với cách biệt quá lớn. Khi đó, vị trí nhì bảng nhiều khả năng vẫn thuộc về U23 Việt Nam, bất chấp kết quả trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Đội tuyển U23 Việt Nam rộng đường tiến vào Tứ kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Trong trường hợp phức tạp hơn, khi U23 Việt Nam thua Saudi Arabia và U23 Jordan giành chiến thắng ở trận còn lại, thứ hạng bảng A sẽ phải xét đến các chỉ số phụ như đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng - bại. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được trước đó, U23 Việt Nam vẫn nắm lợi thế đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.

Chỉ trong một kịch bản rất hẹp - khi U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Saudi Arabia và các đội phía sau thắng với cách biệt lớn - nguy cơ bị đẩy ra ngoài top 2 mới xuất hiện. Đây là tình huống khó xảy ra, nhất là khi U23 Việt Nam đang thể hiện lối chơi chắc chắn và ổn định qua từng trận đấu.

BXH bảng A sau 2 vòng đấu. (Ảnh: VFF)

Từ vị thế bị nghi ngờ trước giải, U23 Việt Nam giờ đây bước vào lượt trận cuối với tâm thế hoàn toàn khác: tự tin, chủ động và không còn bị cuốn vào áp lực “phải thắng bằng mọi giá”. Với người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ yêu bóng đá, bảng A lúc này giống như một bài toán nhiều đáp án - nhưng phần lớn đáp án đều đang mỉm cười với U23 Việt Nam.

Lượt trận cuối sẽ là lúc mọi kịch bản ngã ngũ. Và dù kết quả ra sao, hành trình của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026 đang trở nên đáng theo dõi hơn bao giờ hết.