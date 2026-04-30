Hàng loạt chi nhánh của TTTM AEON MALL khẳng định sử dụng nhạc có bản quyền

HHTO - Sau thông tin một nhân viên đang làm việc tại AEON MALL Văn Giang (Hưng Yên) cho biết TTTM phát nhạc miễn phí từ chương trình Anh Trai "Say Hi", hàng loạt chi nhánh khác lần lượt lên tiếng xác nhận sử dụng nhạc có bản quyền. Cùng với đó, một phòng khám nha khoa cho biết đã sa thải nhân viên sử dụng tài khoản MXH của doanh nghiệp để bình luận thiếu chuẩn mực dành cho nam ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh.

AEON MALL lên tiếng vì phát ngôn của nhân viên

Tối 28/4, một chủ tài khoản Threads, tự nhận là nhân viên đang làm việc tại TTTM AEON MALL Văn Giang (Hưng Yên) đã đăng tải dòng trạng thái cho biết hệ thống AEON MALL chỉ mở nhạc từ chương trình Anh Trai "Say Hi" do miễn phí và xác nhận thông tin trên được một nhân sự bên kỹ thuật truyền lại. Người này còn cho biết thêm vì nhạc của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cần phải mua bản quyền nên vào ngày diễn ra Gai Home concert (26/4), dù hầu hết nhân viên đều là Gai Con nhưng không thể mở nhạc để mọi người "quẩy cùng".

Điều này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận lớn, thậm chí lọt Top trending trên Threads. Ngay sau đó, nhiều fan của chương trình Anh Trai "Say Hi" khẳng định không có chuyện NSX "cho không" nhạc phục vụ mục đích kinh doanh. Hi mom, Hi dad (fan chương trình Anh Trai "Say Hi") cho biết họ thậm chí còn bị "đánh gậy" khi đăng video nhạc lên các nền tảng, hay các nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Ali Hoàng Dương muốn biểu diễn đều phải xin phép công ty.

Cùng với đó, một bạn nhân viên làm việc tại siêu thị, thuộc bộ phận xử lý bản quyền âm nhạc cho biết, xét theo quy định, với những bài hát được phát tại hệ thống loa trần ở các siêu thị, trung tâm thương mại thì doanh nghiệp đều phải thực hiện chi trả tiền bản quyền cho chủ thể bản ghi. Bạn chia sẻ thêm: "Luật có quy định về việc phát nhạc cho mục đích kinh doanh phải chi trả tiền bản quyền gồm Quyền liên quan và Quyền tác giả".

Nhân viên làm việc tại siêu thị﻿ chia sẻ về vấn đề bản quyền âm nhạc.

Cụ thể, tại Điều 33, Khoản b của Luật Sở hữu trí tuệ (2025) quy định: Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền theo thỏa thuận cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chính phủ quy định chi tiết các hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm này.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Giới hạn quyền liên quan.

Trước tốc độ viral với hơn 1 triệu lượt đề cập, netizen đã gửi ý kiến đến hòm thư của AEON MALL phản ánh về phát ngôn của bạn nhân viên, phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện lại cho biết sẽ sớm có câu trả lời và giải quyết sự việc.

AEON MALL Văn Giang cho biết sẽ có phản hồi chính thức sau 48 giờ.

Ngoài ra, nhiều chi nhánh khác như AEON MALL Hải Phòng Lê Chân, AEON MALL Hà Đông, AEON MALL Long Biên... đưa ra lời "cam kết sử dụng nhạc bản quyền để phát trong Trung tâm thương mại".

Một nha khoa sa thải nhân viên, công khai xin lỗi FC "Anh trai" Hùng Huỳnh

Cùng chung cảnh ngộ bị ảnh hưởng bởi phát ngôn trên mạng của nhân viên, mới đây, một phòng khám nha khoa tại TP.HCM đã phải đăng thông báo xin lỗi gửi đến FC Darling - FC của Gemini Hùng Huỳnh. Theo phản ánh từ người hâm mộ, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện trend hoa mắt - lau kính - nhìn nhầm.

Trong đó, hình ảnh của Hùng Huỳnh được một bạn nam ghép vào với thái độ "cợt nhả" nhận về nhiều lượt tương tác. Đáng nói, netizen phát hiện một tài khoản MXH có dấu tích xanh của một nha khoa để lại bình luận theo góc nhìn phiến diện, công kích cá nhân dành cho Hùng Huỳnh.

Một ngày sau, phía nha khoa có phản hồi chính thức về vụ việc, khẳng định "sai lầm đó chỉ thuộc về một cá nhân nhân sự, hoàn toàn không đại diện cho quan điểm, định hướng, hay văn hóa doanh nghiệp".

Về biện pháp xử lý, phía nha khoa cho biết đã sa thải nhân viên trên, yêu cầu nhân viên đăng bài xin lỗi công khai. Đồng thời, nha khoa khắc phục hậu quả bằng cách dùng số tiền lương kỷ luật của nhân viên gửi đến Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam.

Việc xử lý khủng hoảng truyền thông nhanh chóng, dứt khoát phân định đúng sai của AEON MALL và phòng khám nha khoa đã phần nào xoa dịu dư luận.



Qua những sự việc gây tổn hại về mặt hình ảnh, uy tín cho doanh nghiệp nói trên, nhiều người cho rằng công ty/doanh nghiệp cần có chế độ quản lý, kiểm soát nhân viên chặt hơn, tách biệt giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm công việc trong giờ làm. Bởi lẽ, với sự bùng nổ của mạng xã hội, từng bài đăng, từng bình luận, lượt thích đều được "thám tử mạng" soi trong tích tắc. Và dĩ nhiên, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động, lời nói trên mạng của mình.