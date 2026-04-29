Nơ đổi giọng của Conan chính thức có thật ngoài đời, khác gì so với trong truyện?

HHTO - Để kỷ niệm 30 năm Thám Tử Lừng Danh Conan ra mắt, chiếc nơ chuyển đổi giọng nói của chàng thám tử nhí trong phim đã có phiên bản đời thật.

Chiếc nơ chuyển đổi giọng nói trong phim Thám Tử Lừng Danh Conan được công ty SEGA PRIZE cho ra mắt với phiên bản giới hạn, dưới dạng quà tặng nhân dịp kỷ niệm 30 năm anime được phát hành. ​

Giấc mơ sở hữu món vũ khí tối thượng của chàng thám tử lừng danh Conan chưa bao giờ gần đến thế. Vừa qua, nhân kỷ niệm 30 năm phát sóng phiên bản anime, SEGA PRIZE đã chính thức hiện thực hóa phát minh huyền thoại của tiến sĩ Agasa, đó là chiếc nơ biến đổi giọng nói phiên bản đời thực.

Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, chiếc nơ đỏ là một trong những bảo bối quen thuộc, đi theo chàng thám tử nhí qua từng tập. Thiết bị này giúp cậu có thể chuyển đổi giọng nói thành bất kỳ ai. Thông thường Conan sử dụng nó để giả thành giọng của Mouri Kogoro để phá án, hoặc cũng có thể là giọng của thanh tra Megure hay cô bạn Sonoko.

Chiếc nơ chuyển đổi giọng nói trong Conan đã xuất hiện ngoài đời thật.

Giờ đây, SEGA PRIZE thuộc tập đoàn SEGA đã đưa thiết kế này ra khỏi màn ảnh với tên gọi chính thức là "Chiếc nơ chuyển đổi giọng nói - phong cách Zakka bạch kim từ phim Thám Tử Lừng Danh Conan". Thiết kế của phiên bản 2026 bám sát nguyên tác đến từng chi tiết nhỏ, với lớp vải đỏ ở mặt ngoài và "hệ thống" điều khiển phức tạp ở mặt trong. Nhìn kĩ hơn, cấu trúc chiếc nơ có vòng xoay điều chỉnh tông giọng, nút kiểm soát âm lượng và micro khuếch đại. Điểm cộng lớn nhất là dây đeo cổ có khả năng tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Cấu trúc chiếc nơ mô phỏng phiên bản phim.

Theo các thông số kỹ thuật được tiết lộ, thiết bị cho phép người dùng chuyển đổi giọng nói thật sang các tông giọng cao hoặc thấp khác nhau bằng cách xoay núm điều chỉnh phía sau. Dù không thể "sao chép" hoàn toàn giọng nói thật của ai đó như phim, sự chuyển đổi mượt mà giữa các cao độ âm thanh vẫn đủ sức tạo nên những tình huống giả giọng đầy thú vị.

Độ dài dây nơ có thể điều chỉnh tùy nhu cầu người dùng.

Trước đó, hãng đứng sau đã tung ra một phiên bản Đồng hồ gây mê giống với Conan và tạo sự chú ý lớn, từ đó truyền cảm hứng để hãng tiếp tục nghiên cứu và ra mắt những món đồ kế tiếp. Mặt khác, sản phẩm này không được mở bán đại trà theo cách thông thường. Thay vào đó, SEGA PRIZE sẽ phát hành dưới dạng quà tặng giải thưởng tại các trung tâm giải trí và máy gắp thú tại Nhật Bản kể từ tháng 4/2026. Việc phát hành giới hạn, dành riêng cho sự kiện kỷ niệm 30 năm dự kiến sẽ biến chiếc nơ này thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các nhà sưu tầm trên thế giới.

