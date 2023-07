Hành trình Em yêu Tổ Quốc Việt Nam: Cơ hội để teen học tập và làm theo lời Bác

HHT - Chặng đường 8 ngày tìm hiểu kiến thức và vun đắp tình yêu quê hương đất nước tại Hà Nội và Nghệ An là trải nghiệm đáng nhớ của các bạn đội viên tiêu biểu TP.HCM.

Với mục đích khám phá những vùng đất mới và tích lũy tình yêu quê hương đất nước, 102 đại biểu đội viên, học sinh, phụ trách Đội tiêu biểu của TP.HCM sẽ bắt đầu hành trình 8 ngày đi thăm Thủ đô Hà Nội và Nghệ An quê Bác.

Trong hành trình 4 ngày đầu tiên tại Hà Nội, teen đã có dịp tham quan những địa điểm nổi bật, những di tích mang đậm dấu ấn lịch sử như: Quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích K9 Đá Chông - nơi gìn giữ thi hài Bác trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám...

Bên cạnh đó, những hoạt động tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các học sinh cũng được đẩy mạnh như: Chương trình gặp gỡ Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương. Đây là cơ hội để các bạn thiếu nhi thành phố mang tên Bác phát biểu, trao đổi, đề xuất những suy nghĩ và chia sẻ về ước mơ của mình. Ngoài ra, teen có cơ hội tham quan trụ sở Nhà xuất bản Kim Đồng, Bảo tàng công nghệ, tham dự lễ thượng cờ tại Lăng Bác...

Kết thúc hành trình tại Hà Nội, đoàn di chuyển về vùng đất Nghệ An quê Bác và có buổi giao lưu với các bạn thiếu nhi tại địa bàn. Tại đây, đoàn trao tặng một Tủ sách Măng non, balo và 1000 cuốn tập trắng cho các em thiếu nhi. Sau đó, teen tiếp tục tham quan Truông Bồn - một biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc ta, được lắng nghe câu chuyện của những thế hệ trước đã anh dũng hi sinh để bảo vệ đất nước.