Hanni NewJeans đăng vlog về Việt Nam: Học tục ngữ, nghe "đặc sản" karaoke hàng xóm

HHT - Studio chụp ảnh cưới cho Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã tung ra một số khoảnh khắc hậu trường. Một shoot hình người hâm mộ đang "gào thét" mong nhà đài hoặc studio tung ra bản đẹp ngay vì quá ngọt.

HHT - Dù làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản, đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki lại không có mặt để nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2024, cho tác phẩm "The Boy and The Heron".