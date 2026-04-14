Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Khán giả năn nỉ Trần Đô Linh diễn gì cũng được miễn là không khóc

HHTO - Thật không ngờ “người đẹp hoàn hảo” như Trần Đô Linh cũng có nhược điểm, mà lại là một điểm yếu chí mạng trên phim.

Lâu nay, Trần Đô Linh vẫn được xem là người đẹp hoàn hảo của showbiz Hoa ngữ. Cô học rất giỏi, gia thế giàu có hoành tráng. Cô sở hữu nhan sắc yêu kiều, khí chất nhẹ nhàng đúng chuẩn mỹ nhân thời xưa nên thường xuyên vào vai “bạch nguyệt quang” gây thương nhớ trong các phim cổ trang. Đã vậy, Trần Đô Linh còn được khen là tính cách thân thiện, tinh tế, ai có dịp làm việc chung cũng yêu quý hết lòng.

Nhưng mới đây, một đoạn hậu trường phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ mà Trần Đô Linh đóng vai chính đang khiến khán giả tranh cãi. Cô vào vai hồ ly Vụ Vọng Ngôn xinh đẹp tài giỏi và trong một cảnh quay, Vụ Vọng Ngôn đang bật khóc. Chỉ có điều biểu cảm của Trần Đô Linh quá khó tả, không ra cười cũng không ra khóc.

Cư dân mạng cho rằng vì Trần Đô Linh diễn không đạt nên cảnh quay này đã bị cắt bỏ khỏi phim. Còn fan của nữ diễn viên lại khẳng định đây chỉ là cảnh quay thử, khi Trần Đô Linh đang chuẩn bị cảm xúc, tâm trạng để nhập vai. Người hâm mộ còn khen Trần Đô Linh có điệu bộ dễ thương, đáng yêu như trẻ con.

Dù fan Trần Đô Linh ra sức bênh vực cô thì khán giả vẫn thừa nhận nữ diễn viên luôn bất ổn ở những cảnh khóc. Cô không kiểm soát được biểu cảm, cố sức để tạo nước mắt nên nhăn nhó mặt mày, đặc biệt khuôn miệng thường mím chặt nhìn không đẹp.

Không riêng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ mà ở những bộ phim trước đó, Trần Đô Linh cũng làm mọi người hoang mang khi cô khóc, thậm chí khán giả còn thấy buồn cười. Nữ diễn viên cũng biết điểm yếu này của mình nên hạn chế cử động cơ mặt, chỉ để nước mắt lăn dài xuống. Nhưng vì thế Trần Đô Linh lại thành lạnh lùng thiếu cảm xúc trong những phân đoạn bi thương, khiến cho khán giả không thấy xót xa buồn bã cho nhân vật.