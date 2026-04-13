Ngọc Phước bất ngờ "gây bão" với màn cover “lệch nhịp” giữa tranh cãi Đạp Gió 2026

Khang Duy
HHTO - Ngọc Phước bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đoạn clip cover tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm tại Đạp Gió 2026 lan truyền chóng mặt. Không chỉ gây sốt trong nước, màn cover này còn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Mới đây, Ngọc Phước bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đoạn clip cô cover tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm tại show Đạp Gió 2026 lan truyền mạnh mẽ. Đặc biệt, màn cover của Ngọc Phước trên Đảo Hoa Hậu xuất hiện chưa đầy 24 giờ sau khi vòng công diễn lên sóng, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước tốc độ bắt trend cực nhanh. Với lối diễn xuất cường điệu, cố tình hát “lệch nhịp”, màn cover này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng như TikTok Facebook.

Ngọc Phước viral khi cover tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm tại Đạp Gió 2026.

Bên cạnh đó, đoạn clip này còn nhanh chóng “đổ thêm dầu vào lửa” cho những tranh cãi vốn đã âm ỉ từ trước. Ngay sau khi phát sóng, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bất bình vì chiến thắng nghiêng về đội Lý Tiểu Nhiễm dù phần trình diễn bị đánh giá kém hơn đội nữ ca sĩ Trang Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục này “rời rạc, hát phô” nhưng vẫn giành điểm cao, làm dấy lên nghi vấn chương trình có sự sắp đặt kết quả.

Đội Lý Tiểu Nhiễm chiến thắng trong sự bất bình của người hâm mộ.

Không lâu sau, bản cover của Ngọc Phước nhanh chóng “thoát vòng”, thu hút sự chú ý của netizen Trung Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng phiên bản của Ngọc Phước thậm chí còn “nghe ổn hơn bản Đạp Gió”, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng bắt trend nhanh chóng của nữ diễn viên. Đoạn video cũng được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt, xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn và thu hút hàng nghìn lượt re-up tại thị trường Trung Quốc.

Sau BB Trần, Ngọc Phước cũng "vượt biên" sang mạng xã hội Trung Quốc.

Hiện tại, kết quả chiến thắng của đội Lý Tiểu Nhiễm trước đội Trang Pháp vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng tiết mục và tính công bằng trong chấm điểm khiến nhiều khán giả cho rằng chương trình năm nay có dấu hiệu dàn xếp quá lộ liễu. Điều này đã làm dấy lên không ít nghi vấn về tính minh bạch của cuộc thi.

Khang Duy
#Ngọc Phước #Đạp Gió 2026 #cover #tranh cãi #show truyền hình #bình luận #trending

