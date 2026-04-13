Bloodhounds 2 sở hữu dàn khách mời quá xịn: Park Seo Joon sẽ đóng chính phần 3?

HHTO - Không chỉ có dàn diễn viên chính ấn tượng, các cảnh hành động đẹp mắt, “Bloodhounds 2” còn sở hữu dàn khách mời vừa đông vừa xịn. Một trong số họ có thể sẽ tham gia phần 3 với vai chính?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Gong Myung

Xuất hiện ngay tập đầu tiên của Bloodhounds 2 (Chó Săn Công Lý), Gong Myung (Mercy for None) vào vai một fan hâm mộ của Gun Woo (Woo Do Hwan) tình cờ gặp anh khi anh đi giao hàng. Chàng trai này rất vui mừng và nói rằng sẽ ủng hộ cho Gun Woo trong trận tranh đai vô địch sắp tới.

Sau đó, Gun Woo đã thực sự giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Nhưng cũng trong trận đấu này, Gun Woo trở thành “con mồi” bị Baek Jeong (Bi Rain) nhắm trúng. Cả bộ phim sau đó khán giả chứng kiến gã tội phạm này “săn” Gun Woo, ép buộc anh phải tham gia giải đấu quyền anh bất hợp pháp do hắn tạo ra.

Ryu Kyung Soo

Nếu có cuộc bình chọn cameo “vắn số” nhất Bloodhounds 2, chắc chắn Ryu Kyung Soo (Our Unwritten Seoul) phải ẵm giải. Anh vào vai một cảnh sát đang trên đường đến gặp Gun Woo thì bị người của phe Baek Jeong ám hại, gục ngã ngay trước mặt Gun Woo (tập 3).

Tuy sự xuất hiện của Ryu Kyung Soo khá ngắn ngủi nhưng nhân vật này của anh cho thấy được sự bạo gan và độc ác của nhóm Baek Jeong. Chi tiết này cũng cho thấy Baek Jeong đã cài cắm, mua chuộc người làm tay trong cho mình ngay trong sở cảnh sát, do đó mới mua được thông tin về cuộc gặp gỡ này.

Ha Young

Trong một cuộc đụng độ với Tae Geom (Chan Sung) - một trong những tay sai thân cận của Baek Jeong, Woo Jin (Lee Sang Yi) bị thương và được đưa vào bệnh viện. Ha Young (Boyfriend on Demand) xuất hiện cameo ở đoạn này (tập 3), trong vai một cô y tá.

Điều thú vị là vai cameo này khiến khán giả nhớ đến một trong những vai diễn nổi bật khác của Ha Young là nữ y tá “Xã Hội Đen” Cheon Jang Mi trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương.

Jo Hyun Jae

Khi cuộc đối đầu giữa nhóm của Gun Woo và nhóm của Baek Jeong dần đi đến hồi cuối, một trong những vấn đề nan giải nhất là lực lượng cảnh sát quá mỏng. Sau những cuộc tấn công của nhóm Baek Jeong, bên phía cảnh sát có người chết, có người bị thương, trưởng nhóm Gang Yong (Choi Young Joon) cũng vào nằm viện. Phần còn lại thì không đáng tin, bởi không thể biết được cảnh sát nào đã bị tiền của Baek Jeong mua chuộc.

Lúc này, cảnh sát trẻ Lee Woo Jeong (Cha Ji Hyuk) đã nhờ cậy tiền bối của anh là Myeong Hwan giúp đỡ. Họ cùng là thành viên của Hội Thanh Tùng - một hội kín tập hợp những thủ khoa của trường cảnh sát. Vai cameo này do Jo Hyun Jae (Chicken Nugget) thủ vai.

Ryu Soo Young

Trong Bloodhounds 2, Ryu Soo Young (Queenmaker) vào vai Lee Du Yeong - một “chó săn” thiện chiến, sử dụng dao làm vũ khí, di chuyển bằng xe môtô. Nhân vật của anh có vai trò rất quan trọng trong công cuộc giải cứu mẹ của Gun Woo khi bà bị Baek Jeong bắt làm con tin. Du Yeong đã trà trộn vào đàn “chó săn” của kẻ thù, hạ gục từng kẻ một, tìm ra vị trí nơi chúng giam giữ mẹ của Gun Woo.

Nhân vật Du Yeong vốn đã xuất hiện trong Bloodhounds phần 1, là cánh tay phải của Chủ tịch Choi (Heo Joon Ho) - ông trùm cho vay huyền thoại. Trong cái chết của Chủ tịch Choi, Du Yeong có một phần trách nhiệm, do cảm giác tội lỗi mà từ đó anh sống ẩn dật. Nhưng khi biết hai cậu em Gun Woo và Woo Jin cần giúp đỡ, Du Yeong đã xuất hiện.

Park Seo Joon

Khi bị nhóm của Baek Jeong hạ độc, nhà tài phiệt Hong Min Beom (Choi Si Won) đã vô cùng tức giận và quyết phải giết chết Baek Jeong mới hả giận. Do đó, anh đã nhờ đến chú của mình và các đặc vụ của Cục tình báo quốc gia Hàn Quốc vào cuộc. Đó là Choi Shin Hyung (Park Seo Joon), Han Seul Gi (Dex) và An Eh Seo (Lee Seol). Đây không phải là tên thật, mà tất cả đều là bí danh.

Trong cả ba đặc vụ, nhân vật của Park Seo Joon là trưởng nhóm, cũng là nhân vật toát ra vẻ “nguy hiểm” nhất. Khác với phía cảnh sát, ba đặc vụ của cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc “ẩn mình” trong bóng tối, với nhiệm vụ riêng là bắt và thủ tiêu Baek Jeong.

Cuối phim, khi phía cảnh sát tóm được Baek Jeong, họ đã dàn cảnh cướp ngục, vác Baek Jeong đến một nơi riêng để “xử lý”. Sau đó, họ gửi một tấm ảnh cho Hong Min Beom, chứng minh rằng Baek Jeong đã chết. Nhưng một cuộc trò chuyện được tiết lộ sau đó cho biết rằng Choi Shin Hyung đã làm giả cái chết của Baek Jeong. Anh ta giao kèo với Baek Jeong, buộc Baek Jeong trở thành “chó săn” cho mình, truy lùng kẻ chống lưng cho giải đấu quyền anh bất hợp pháp IKFC vẫn đang lẩn trốn ở Thái Lan.

Chi tiết này khiến nhiều khán giả suy đoán rằng rất có thể Bloodhounds nếu có phần 3 sẽ khai thác câu chuyện này, và Park Seo Joon sẽ từ cameo gia nhập dàn diễn viên chính. Nhưng hiện tại, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, Bloodhounds vẫn chưa có thông báo về kế hoạch thực hiện phần 3.

Trọn bộ 7 tập Bloodhounds 2 đã phát sóng trên Netflix.