Nhìn "cơ cấu vote" Đạp Gió 2026, netizen cảm thán: Mạnh Tử Nghĩa lẽ ra không cần từ chối

Mạnh Tử Nghĩa nói chuyện điện thoại với Tống Nghiên Phi, từ đó tiết lộ cô từng từ chối lời mời trở thành "tỷ tỷ" của Đạp Gió. Nữ diễn viên nhấn mạnh, bản thân cô không giỏi ca hát, vừa hát vừa nhảy càng không tốt. Tự nhận thức được bản thân không thể đáp ứng yêu cầu trình diễn và luyện tập cường độ cao của chương trình, Mạnh Tử Nghĩa quyết định không tham gia.

Từ khóa "Mạnh Tử Nghĩa từ chối tham gia Đạp Gió" lọt Hot Search bảng Giải trí.

Được Yuqi (i-dle) đệm cho cũng không "cứu được" khả năng ca hát "tấu hề" của Mạnh Tử Nghĩa.

Trước khi có thông tin này, ở livestream biểu diễn vòng giới thiệu solo của Đạp Gió 2026, Cnet nhiều lần réo tên Mạnh Tử Nghĩa, đùa rằng nếu cô góp mặt, chắc chắn sẽ là một trong những "tỷ tỷ" "càn quét tứ phương". Bởi ai nấy đều biết Mạnh Tử Nghĩa bị điếc tông. Mỗi lần cô cất giọng là mang lại tiếng cười.

Đến livestream công diễn 1, chất lượng biểu diễn của các "tỷ tỷ" không có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, đội có kỹ năng yếu lại nhận được bình chọn cao, điển hình như màn đối kháng giữa đội Lý Tiểu Nhiễm với Trang Pháp. Phần biểu diễn Giấy Ghi Chú Ước Nguyện (Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông) bị chê thậm tệ vì ngoài phần nhìn (trông cũng cũng) thì khả năng trình diễn đến giọng hát đều dở: Người lạc tông, người hụt hơi.

Giữa hàng loạt bình luận chê bai đội Lý Tiểu Nhiễm, một số dân mạng cho rằng Mạnh Tử Nghĩa nhận lời tham gia Đạp Gió cũng được. Bởi rõ ràng, chương trình có dấu hiệu "xào phiếu", ưu ái cho ngôi sao có độ nhận diện cao. Nếu một cuộc đấu không cần kỹ năng biểu diễn tốt để chiến thắng, thì việc Mạnh Tử Nghĩa "điếc tông" chẳng phải cản trở quá lớn.

Một số Cnet khác khen ngợi "nàng Đậu Chiêu" biết mình biết ta. Cô thích ca hát nhưng nhận thức được năng lực bản thân. Mạnh Tử Nghĩa từng trình diễn ở một vài lễ hội âm nhạc hoặc sự kiện cuối năm. Đa số là hát nhép trên nền nhạc đã được tinh chỉnh. Việc tham gia thi đấu ở một show đòi hỏi kỹ năng biểu diễn phức tạp như Đạp Gió chỉ mang lại bất lợi nhiều hơn cho cô. Đây lại là chương trình có cường độ cao, trong khi sức khỏe của Mạnh Tử Nghĩa không cho phép, lịch quay - quảng bá phim của cô dày đặc.