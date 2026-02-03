Làn Sóng Xanh 2025: Khán giả tiếc cho Phương Mỹ Chi và Phùng Khánh Linh

HHTO - Làn Sóng Xanh 2025 khép lại với nhiều kết quả thu hút sự quan tâm và thảo luận của khán giả yêu nhạc - điều vốn quen thuộc với các giải thưởng nghệ thuật. Trong số những cái tên được chú ý, Phương Mỹ Chi và Phùng Khánh Linh để lại nhiều suy ngẫm khi không giành chiến thắng ở các hạng mục lớn như kỳ vọng của một bộ phận công chúng.

Tại đêm trao giải, việc Hòa Minzy được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Kết quả sít sao đến nghẹt thở khi Hòa Minzy giành chiến thắng với 41,7% tổng số phiếu, trong khi Phương Mỹ Chi bám sát ngay phía sau với 64 trên tổng 156 phiếu, tương đương 41% tổng số phiếu. Chỉ một lá phiếu mong manh đã tạo nên ranh giới giữa chiến thắng và nuối tiếc, đủ để thổi bùng những luồng tranh luận trái chiều.

Hòa Minzy giành chiến thắng tại hạng mục Nữ ca sĩ của năm.

Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi đều lựa chọn khai thác yếu tố nguồn cội và văn hóa dân tộc trong âm nhạc, nhưng tiếp cận theo những cách khác nhau. Với Bắc Bling, Hòa Minzy đã cho thấy khả năng chuyển hóa chất liệu dân gian và đặc trưng vùng miền thành sản phẩm mang tính đại chúng cao, có sức lan tỏa rộng và dễ tiếp cận với số đông khán giả. Những giải thưởng tại Làn Sóng Xanh năm nay phản ánh hiệu quả của hướng đi này, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển văn hóa truyền thống theo mô hình công nghiệp văn hóa trong thị trường âm nhạc Việt.

Màn trình diễn ca khúc Bắc Bling của Hoà Minzy tại Làn Sóng Xanh 2025.

Phương Mỹ Chi lại là trường hợp của một nghệ sĩ trưởng thành từ nền tảng dân ca, tiếp tục tìm cách đưa những giá trị đó vào sản phẩm hiện đại hơn. Hành trình từ “cô bé dân ca” đến một ca sĩ có hành trang thử nghiệm phong cách cho thấy sự cân bằng giữa giữ gìn bản sắc và cập nhật xu hướng thị trường, một bước đi cần thời gian để hoàn thiện. Trong mùa giải vừa qua, cô cũng được ghi nhận ở hạng mục Ca sĩ đột phá, cho thấy hội đồng bình chọn vẫn đánh giá cao nỗ lực đa dạng hóa âm nhạc và tầm ảnh hưởng của cô với nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Phương Mỹ Chi chiến thắng ở hạng mục Ca sĩ đột phá.

Điều đáng nhấn mạnh là thắng hay thua tại một giải thưởng không phản ánh trọn vẹn giá trị của một nghệ sĩ. Trong trường hợp này, dù ai được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm đều xứng đáng với những nỗ lực và dấu ấn đã tạo ra. Với những gì đã thể hiện trong năm qua, hành trình tỏa sáng của Phương Mỹ Chi khó có thể chỉ dừng lại ở mùa giải năm nay, đặc biệt là khi hành trình ấy vẫn đang ở những chương đầu tiên.

Bên cạnh Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh cũng là cái tên khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi không chiến thắng tại hạng mục Album của năm với album Giữa Một Vạn Người. Trong năm 2025, nữ ca sĩ đã khẳng định vị trí trong thị trường âm nhạc Việt Nam nhờ những lựa chọn âm nhạc mạo hiểm. Dù không mang về giải thưởng lớn, album Giữa Một Vạn Người đã hoàn thành tốt vai trò của một bước đệm, giúp Phùng Khánh Linh tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Phùng Khánh Linh "trắng tay" tại Làn Sóng Xanh 2025.

Có những sản phẩm không cần giải thưởng để chứng minh giá trị, mà được đo bằng mức độ lắng nghe và sự kết nối với người nghe. Với nền tảng sáng tác đã xây dựng và sự kiên định trong việc theo đuổi phong cách riêng, Phùng Khánh Linh vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá trong những dự án tiếp theo. Trong trường hợp này, thành công không chỉ nằm ở một chiếc cúp, mà còn ở việc hình thành một tệp khán giả ổn định với một tiếng nói nghệ thuật ngày càng rõ ràng trong thị trường âm nhạc.

Phùng Khánh Linh vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá trong những dự án tiếp theo.

Cuộc chơi giải thưởng là một phần của câu chuyện, chứ không phải toàn bộ câu chuyện. Phương Mỹ Chi với nền tảng dân ca và sức trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội tái xuất mạnh mẽ. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh cho thấy sự kiên định và một chút mạo hiểm trên con đường làm nhạc có thể dẫn tới thành công lâu dài.