Hậu tin đồn hôn nhân rạn nứt, Hari Won lại có động thái gây hoang mang

HHT - Lê Chúc An (sinh năm 2008) là "mầm non" của làng golf Việt Nam, được kỳ vọng sẽ kế tiếp các đàn chị như Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, trở thành golfer xuất sắc, giúp bộ môn golf Việt Nam rút ngắn khoảng cách trên đấu trường quốc tế trong tương lai.