Hệ lụy nổi tiếng sớm: Sao nhí Việt ảnh hưởng học tập, sao quốc tế làm việc đến kiệt sức

HHT - Gặt hái thành công khi tuổi đời còn quá trẻ, nhiều ngôi sao đã phải đối diện với những hệ lụy đáng tiếc như đánh mất tuổi thơ, ảnh hưởng việc học hành, không có bạn thân thật sự, tranh chấp tiền bạc với gia đình/ người giám hộ hay thậm chí không ít người trượt dài trong lối sống sa ngã.

Hệ lụy khi hào quang đến quá sớm

Danh tiếng và những khoản tiền cát-xê béo bở đến quá sớm dễ thành "con dao hai lưỡi" hủy hoại tương lai lẫn sự nghiệp của nhiều sao nhí.

Hồ Văn Cường nổi tiếng từ năm 13 tuổi sau khi trở thành Quán quân Vietnam Idol Kids. Gần đây, cuộc sống của nam ca sĩ gặp nhiều xáo trộn do liên quan đến mẹ nuôi Phi Nhung. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang ở giai đoạn “chạy nước rút” ôn thi tốt nghiệp THPT, Hồ Văn Cường lại phải mất quá nhiều thời gian để viết tâm thư, trả lời phỏng vấn các báo, livestream trần tình "giải vây" cho mẹ nuôi... Ngoài ra, nhiều người bức xúc khi biết tiền cát-xê sau 5 năm đi hát và tiền thưởng 200 triệu đồng từ giải Quán quân Vietnam Idol Kids của Hồ Văn Cường cũng do quản lý giữ.

Trường hợp của Phương Mỹ Chi cũng là ví dụ cho việc thành công quá sớm dễ bị ảnh hưởng đến học hành. Năm 2013, giọng ca Quê em mùa nước lũ - khi đó chỉ mới 10 tuổi - được nhiều người yêu mến sau chương trình The Voice Kids. Thời gian này, do liên tục chạy show nên Phương Mỹ Chi thường xuyên vắng mặt trên lớp và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Từng có thông tin nữ ca sĩ bị nhà trường cảnh cáo do nghỉ học quá nhiều.

Tuy nhiên thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các sân khấu ca nhạc đều đóng cửa, cũng như bản thân ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT nên Phương Mỹ Chi đã và đang dành toàn tâm toàn ý cho việc ôn thi, khiến người hâm mộ an tâm phần nào.

Khán giả châu Á hẳn chưa quên câu chuyện tài năng nhí Lee Eun Chae sớm nổi tiếng từ năm 6 tuổi và bị chính bố mẹ "khai thác" triệt để như "cỗ máy in tiền" nhờ công việc người mẫu ảnh. Hệ lụy là cô bé không thể phát triển thêm chiều cao do lạm dụng mỹ phẩm từ quá nhỏ, kích thích nội tiết tố nữ dẫn đến trưởng thành sớm và tuổi xương vượt mức tuổi thật. Việc học của Lee Eun Chae cũng không được bố mẹ coi trọng vì cô được hướng theo sự nghiệp mẫu ảnh.

Không chỉ ảnh hưởng đến học tập, nhiều ngôi sao thành công quá sớm đã đánh mất tuổi thơ, mắc bệnh về tâm lý và không ít trong số đó trượt dài với lối sống sa ngã. Những tên tuổi như Justin Bieber, Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus… đều nếm trải thành công khi đang ở tuổi vị thành niên. Hào quang đã đưa họ lên đỉnh cao nhưng cũng vùi xuống tận đáy của cảm xúc khi rơi vào mệt mỏi, trầm cảm hay khủng hoảng tuổi mới lớn. Cái kết là không ít ngôi sao tìm đến chất kích thích, lối sống nổi loạn bất cần...

Gần đây, lời khai của Britney Spears trong phiên tòa ngày 23/6 đã tố cáo mặt trái của việc nổi tiếng quá sớm. Cô chẳng khác gì “cỗ máy kiếm tiền", bị vắt kiệt sức lực và rơi vào bất ổn tâm lý. Quyền giám hộ của ông Jamie Spears - bố ruột Britney Spears - càng bóp nghẹt tự do của “Công chúa nhạc Pop” và khiến cô phải sống như nô lệ suốt 13 năm.

Ở độ tuổi chưa đủ nhận thức về mọi chuyện, nhiều sao nhí được xem như những “con gà đẻ trứng vàng” và phải tất bật chạy show, thu âm, biểu diễn, quay hình… đến kiệt sức. Số tiền cát-xê kiếm được quá hời dễ khiến công ty quản lý và chính cha mẹ của ngôi sao nhí quên mất một đứa trẻ còn cần phải vun đắp nhiều phương diện: Học văn hóa, trau dồi kỹ năng sống, chăm sóc tâm lý... thay vì chỉ dồn hết vào việc thể hiện tài năng và kiếm tiền. Có ý kiến cho rằng, nhiều người nổi tiếng từ khi còn rất trẻ như một quả bóng được bơm quá nhanh, quá căng và không sớm thì muộn sẽ nổ tung.

“Đừng nôn nóng đốt cháy giai đoạn của một đứa trẻ”

Nổi tiếng từ quá sớm sẽ là niềm hãnh diện của nhiều gia đình và cá nhân ngôi sao nhí cũng có thể phụ giúp kinh tế với bố mẹ. Tuy nhiên, chị Tuệ An (TP.HCM) chia sẻ: “Để thành người, cần một quá trình để lớn khôn, mà mình không thể đốt cháy giai đoạn được. Nếu con có tài năng và đam mê nghệ thuật, cha mẹ hãy là người nuôi dưỡng niềm yêu của con, tạo cơ hội cho con tỏa sáng nhưng hãy tỉnh táo, đừng để cả con và chính bản thân mình bị ánh sáng của ngôi sao điều khiển”.

Với chị Mai Lâm (TP.HCM) hiện là phụ huynh của một bé trai 5 tuổi bày tỏ suy nghĩ: “Việc tước đoạt sự ngây thơ trong sáng hay quyền lợi được vui chơi của một đứa trẻ là tội ác. Mình không cần một đứa trẻ thiên tài, chỉ muốn con hãy cứ sống đúng với tuổi của mình, được vui chơi, học tập, được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ đáng phải có. Hãy là một đứa trẻ bình thường nhưng không tầm thường là được”.

Trong khi đó, bạn Minh Đạo (TP.HCM) cho rằng, ai cũng bắt đầu với những mong muốn tốt đẹp như được bộc lộ năng khiếu, được sống với đam mê hay kiếm tiền đỡ đần bố mẹ nhưng nếu không tỉnh táo sẽ dễ trở thành “những ngôi sao kém may mắn”: “Hôm nay đã có câu chuyện của Britney Spears ra tòa để đòi lại quyền lợi cho mình và hy vọng sẽ không còn trường hợp nào đáng tiếc như vậy”.

Trở thành người nổi tiếng và sống trong hào quang cần một quá trình lâu dài thay vì nôn nóng đốt cháy giai đoạn vì những lợi ích nhất thời. Với nhiều trường hợp, bố mẹ/ người giám hộ chính là người cần tỉnh táo nhất để nuôi dưỡng những tài năng nhí được tỏa sáng lâu dài.