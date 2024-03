Hết chuỗi ngày nồm ẩm, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C

HHT - Phần lớn miền Bắc đang có những ngày nồm ẩm và nóng bức cao điểm. Khi chuỗi ngày vừa nóng vừa ẩm này trôi qua và trời khô ráo hơn thì ở miền Bắc sẽ có một đợt nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều tỉnh thành tăng vọt lên mức 40 độ C hoặc thậm chí hơn.

Đầu tuần này là cao điểm vừa nóng vừa ẩm ở miền Bắc nước ta, với hầu hết các tỉnh thành (trừ một số tỉnh thành ở Tây Bắc Bộ) đều có độ ẩm rất cao vào sáng sớm và tối, nhiều nơi có mưa phùn, mưa rải rác trong ngày. Đây là kiểu thời tiết dễ gây đau nhức, mệt mỏi cho những người có cơ địa nhạy cảm.

Thời tiết nồm ẩm sẽ tiếp diễn trong tuần này, gần cuối tuần còn có thể có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày (trưa và chiều) ở phần lớn các tỉnh thành đều trên 30oC, Hà Nội có thể lên đến 33 - 34oC.

Theo dự báo, đợt nồm ẩm sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 3. Từ hôm đó, độ ẩm giảm và trời sẽ khô ráo hơn nhưng không phải do không khí lạnh mà do một đợt nắng nóng, được cho là sẽ rất gay gắt.

Trong đợt nắng nóng diễn ra ngay vào đầu tháng 4, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội sẽ chạm ngưỡng 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế) vào ngày cuối tuần này, đầu tuần tới. Những khu vực lân cận và các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn… có mức nhiệt độ tương tự vào cùng thời điểm.

Việc năm 2024 sẽ nóng hơn năm 2023 - là năm nóng nhất trong lịch sử - đã được dự báo từ khá lâu. Hiện tại, nhiều nơi ở Đông Nam Á cũng đang trải qua những ngày rất nóng, đặc biệt là so với thời điểm tháng 3 hằng năm.

Ngay vào chiều nay, 25/3, nhiệt độ cảm nhận ở một số thành phố ở Đông Nam Á cũng lên rất cao: Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) 40oC, Bangkok (Thái Lan) 41oC, Vientiane (Lào) 38oC, Phnom Penh (Cambodia) 40oC…

Khả năng lớn là cuối tuần này, đầu tuần sau, nhiệt độ ở miền Bắc nước ta cũng sẽ lên cao như vậy.