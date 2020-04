“Đại chiến video của các quý ông”: Cân đủ mọi thể loại, từ phim tài liệu đến kinh dị

Quảng cáo

Kết thúc vòng 1 của cuộc thi “Tìm kiếm tài năng kĩ thuật số”, các đội thi đã chứng minh tố chất của những film-maker tuổi trẻ tài cao với những sản phẩm dự thi chỉn chu, độc đáo từ nội dung đến kỹ xảo. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đội thi chỉ toàn... “team đầu đinh” đã đem đến cho cuộc thi những màu sắc vô cùng độc đáo cùng những “đứa con tinh thần” mang thông điệp ý nghĩa, rất riêng của các “quý ông”.

11Production x Đốm: Nhiệt huyết bùng cháy dưới cái nắng chói chang

Điểm nhấn xuyên suốt màn giới thiệu “chất như nước cất” của các anh chàng 11Production x Đốm là một giọng rap cực kỳ “phiêu” và bắt tai kèm những biểu cảm có 1-0-2 của mỗi thành viên khi phải ghi hình dưới thời tiết ngày càng nóng. Đại diện của nhóm - bạn Việt Anh chia sẻ: “Sản phẩm dự thi của team mang màu sắc trẻ trung và năng lượng nhiệt huyết được thể hiện trong vocal dẫn thoại và cách các thành viên thoại với nhau qua màn ảnh. Tụi mình mong muốn mang đến thông điệp rằng là dù lứa tuổi nào, khi bắt đầu một việc gì đó cũng cần duy trì sự nghiêm túc và thái độ tích cực”.

The Woth Team: Theo chân những nhiếp ảnh gia “nghiện” Sài Gòn

Với địa điểm “lạ mà quen” - Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các “thợ nháy” đến từ The Woth Team đã nhanh chóng ghi lại một thước phim rất cổ điển và mơ mộng.

Bạn Nguyên Khang - trưởng nhóm chia sẻ: “Chưa chắc ai trong số chúng ta đều đã một lần vào tham quan qua nhưng công trình và địa điểm mang nét lịch sử ngay tại thành phố mình sinh sống mà chủ yếu là đi du lịch, tham quan ở ngoại thành, nên team bọn mình đã quyết định dùng video này để dự thi nhằm gửi gắm một góc nhìn thơ mộng về Sài Gòn cũng như truyền cảm hứng khám phá từng ngõ ngách nơi đây đến người xem”.

Đặc biệt, sản phẩm của nhóm được tạo ra chỉ với một chiếc điện thoại và không sử dụng gimbal, phần nào cho thấy các chàng trai của The Woth Team không chỉ chụp ảnh giỏi mà quay phim cũng “đỉnh” chẳng kém.

Azure Team - Biệt đội đa sắc thái

Khác với lối giới thiệu thành viên thông thường, các “chiến binh” đến từ Azure Team đã tạo cho mình một phong cách đơn giản hơn các đội thi khác nhưng lại vô cùng thu hút. Chia sẻ về ý nghĩa của cách trình bày nội dung video, bạn Hà Thanh - thành viên của Azure Team cho biết: “Điểm khác lạ của sản phẩm này là đặc trưng và sở thích của từng thành viên được đan xen vào những shot quay của mỗi thành viên. Giống như việc mỗi chúng ta luôn cần học cách lắng nghe từ người khác, trong một nhóm bạn nên thấu hiểu và chia sẻ với nhau để cùng tiến lên và có những khoảng thời gian vui vẻ khi làm việc với nhau - cũng là điều tụi mình muốn gửi đến thông qua phần dự thi của nhóm”.

Hình ảnh đội Avengers “vô tình” được “cài cắm” vào video khiến người xem thích thú và ngầm dự báo rằng đây sẽ là một đối thủ đáng gờm trên đường đua kịch tính.

LMHQ: Mã khóa bí ẩn đang chờ hóa giải.

Tông màu “rùng rợn” đã giúp cho sản phẩm của LMHQ khác biệt hoàn toàn so với các đội thi còn lại. Ngoài ra, cùng kịch bản vừa sợ vừa vui, video dự thi của LMHQ không chỉ giúp người xem cảm nhận được cá tính của các thành viên mà còn khiến họ phải tự đặt ra nhiều câu hỏi trước các diễn biến. Chia sẻ về sự ra đời của “bộ phim kinh dị” này, bạn Tuấn Khải (Đội trưởng) cho biết: “Tụi mình đã thống nhất xây dựng video theo hướng trái ngược hẳn với những video giới thiệu thông thường. Lấy cảm hứng từ video Too many Cooks, và Tập 6 Season 2 của series phim Mr. Robot, tụi mình đã quyết định sẽ mang đến một màu sắc kì dị cho phần dự thi của nhóm”.

Collaboration Team: “Hãy tự tin thể hiện cá tính và dấu ấn cá nhân”

Đó là thông điệp mà các anh chàng từ Collaboration Team muốn gửi đến. Mọi khung hình của team đều được chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng nhằm thể hiện cá tính độc lạ của mỗi cá nhân. “Tác phẩm của nhóm mình với mục tiêu trên không đánh mạnh vào các yếu tố đồ hoạ nhưng tập trung nhiều vào các góc máy để tạo thêm sự độc đáo cho bài dự thi” - bạn Hiệp Thành (đội trưởng) chia sẻ về ý tưởng của đội. Với châm ngôn “chơi hết sức - làm hết mình”, các chàng trai đến từ Collaboration Team mong muốn có thể học hỏi, giao lưu, tìm kiếm cơ hội phát triển nhiều hơn về lĩnh vực media và phim ảnh thông qua cuộc thi.

