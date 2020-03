Bức ảnh lúc V (BTS) học cấp ba bất ngờ tái xuất giang hồ gây “bão” mạng

Quảng cáo

Mới đây, một bức ảnh cũ thời V học cấp ba bất ngờ tái xuất giang hồ. Trong ảnh, V vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng 3 người bạn khác. Trừ một cô bạn hiện tại không hoạt động trong showbiz nên đã được làm mờ khuôn mặt để đảm bảo sự riêng tư, các fan rất thích thú khi phát hiện ra hai nhân vật còn lại trong bức ảnh là Seunghee (Oh My Girl) và Kim Heejae, một thí sinh của chương trình thực tế Tomorrow is Mr. Trot (gọi tắt là Mr. Trot).

V đội một chiếc mũ sắt được trang trí tỉ mỉ và Heejae đội một chếc mũ siêu bự. Bộ tứ dường như đã chuẩn bị cho một buổi biểu diễn ở trường.

Bức ảnh này được chụp khi V và bạn bè còn là những cô cậu học sinh cấp ba của trường Trung học Nghệ thuật Hàn Quốc ở Hongik-dong, Seoul. Sau gần chục năm, 3/4 nhân vật trong bức ảnh đều đã trở thành những nhân vật không phải dạng vừa đâu tại Hàn Quốc: V là một trong bảy mảnh ghép của BTS - boy group xuất sắc thuộc hàng bậc nhất K-Pop hiện tại. Seunghee là giọng ca chủ lực của girl group Oh My Girl. Kim Heejae để lại dấu ấn khi lọt đến chung kết của chương trình Mr. Trot và đạt vị trí thứ 6 chung cuộc.

3 người bạn đã để lại dấu ấn của mình tại K-Biz.

Các K-Pop fan luôn rất tò mò về thời kỳ pre-debut của idol mình, vì không biết lúc đó các anh chàng/ cô nàng trông như thế nào, học hành ra sao, có phải là hot boy/ hot girl trường học, được thầy cô, bạn bè yêu quý nhường nào,...

Do đó, mỗi khi bắt gặp một bức ảnh hay thông tin thuộc giai đoạn tiền debut, các fan rất vui mừng vì được hiểu thêm nhiều chút về idol. Nhìn bức ảnh của V bên bạn bè thời cấp ba, các fan vừa thích thú vừa không khỏi cảm thán rằng với ngoại hình long lanh thế kia, V hẳn là hotboy của trường rồi. Seunghee, Heejae và cô bạn còn lại cũng cute không kém. Bộ tứ này có lẽ rất nổi bật ở trường cho mà coi.

